11 dic. 2025
Otros Deportes

Otra buena jornada para Duerksen

Joshua Duerksen volvió a estar arriba en el segundo día de test de post temporada de la F2.

Diciembre 11, 2025 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Duerksen sigue probando con el equipo de Invicta.

Foto: @Formula2

El piloto paraguayo Joshua Duerksen tuvo este jueves su segunda jornada de prácticas de post temporada en el Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, dejando nuevamente buenas sensaciones con su nuevo equipo.

En la primera jornada había marcado uno de los mejores tiempos, mientras que este jueves volvió a establecer unos registros interesantes a bordo del monoplaza de Invicta Racing.

El paraguayo en su mejor vuelta logró 1.37.742 y parecía que se quedaba con el tiempo de la jornada, pero en los últimos minutos fue superado por su compañero de equipo, Rafael Cámara por 0.096 segundos.

La última jornada de pruebas será este viernes 12 de diciembre, desde las 9.00 hora local, en el Circuito ubicado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Redacción D10
