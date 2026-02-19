19 feb. 2026
Copa Libertadores

Argentinos Juniors sorprende en su visita al Barcelona

El atacante Diego Porcel anotó este miércoles en Guayaquil el gol con el que Argentinos Juniors ganó por 0-1 a Barcelona y se acercó a la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores.

Febrero 19, 2026 07:14 a. m. • 
Por Redacción D10
HBfLxEmWAAAhnEL.jpeg

Tito Villalba debutó en el Barcelona.

Foto: @Libertadores

Al delantero de 21 años le bastaron nueve minutos en cancha para desequilibrar lo que parecía un empate, pues anotó al minuto 90, y un minuto antes el propio jugador había estrellado el balón en el travesaño.

El técnico Nicolás Diez, tras la expulsión de Francisco Álvarez al minuto 65, pidió a sus jugadores cuidar el resultado, pero cuando se dio cuenta de que el técnico de Barcelona, el venezolano César Farías, hizo cambios totalmente ofensivos, ingresó a Porcel para aprovechar los espacios.

Así, quedó evidenciado que los tiempos futbolísticos de ambos equipos son diferentes; mientras Argentinos disputó su séptimo partido oficial, para Barcelona fue el primero.

También el argentino Tomás Martínez quedó debiendo un par de goles a Barcelona, al igual que el uruguayo Sergio Núñez, que no logró concretar sobre el final del partido, y el también argentino Darío Benedetto estuvo lejos de sus características de juego, pues están en proceso de adaptación.

La premisa desde el comienzo del juego del cuadro de La Paternal fue el buen toque del balón, dejándolo por poco tiempo en poder de Barcelona, que generó algo de peligro sobre el arco de Cortés, pero careció de precisión en el remate final.

En el comienzo del segundo tiempo Benedetto lanzó un pase entre los defensas y el portero, pero su compatriota Tomás Martínez se perdió el tanto.

Sobre los sesenta minutos el cuadro de La Paternal inclinó más sus ataques por el costado derecho, causando fisuras en el sistema defensivo local, pero sin dirección en los remates.

Argentinos Juniors jugó con un hombre menos desde el minuto 65 por la expulsión del defensa Francisco Álvarez.

La mejor oportunidad de gol de los ecuatorianos la desperdició el argentino Martínez, que solo frente al arco envió el balón al travesaño.

En el contraataque Porcel remató desde larga distancia y estrelló el balón en el vertical. Pero tuvo la revancha cuando avanzó por el costado derecho y sacó un remate que se coló por el costado derecho del portero sobre el final del partido para el 0-1 definitivo.

La vuelta se disputará el próximo miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentina.

Redacción D10
HBZyZ3CXAAArDL1.jpg
Copa Libertadores
2 de Mayo y Sporting Cristal igualan en un partidazo
2 de Mayo y Sporting Cristal no se sacaron ventajas en un partido que tuvo de todo por la ida de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores y que se definirá en Lima la próxima semana.
Febrero 17, 2026 11:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Edson Tortolero Jr.jpg
Copa Libertadores
Carabobo vence en casa por la mínima a Huachipato
Carabobo venció este martes en casa y por la mínima 1-0 al Huachipato chileno, en un partido correspondiente a la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores.
Febrero 17, 2026 10:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Eduardo Ledesma.jpg
Copa Libertadores
La estrategia que prepara el 2 de Mayo
El entrenador Eduardo Ledesma habló en la previa al juego con Alianza Lima y reveló la estrategia que plantearán esta noche en Río Parapití
Febrero 17, 2026 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo_65708570.jpg
Copa Libertadores
Por otro triunfo histórico
Toda una ciudad aguarda el pitazo inicial del segundo partido del 2 de Mayo en Copa Libertadores en el Río Parapití en Pedro Juan Caballero.
Febrero 17, 2026 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Sporting Cristal
Copa Libertadores
Sobre el 2 de Mayo: “Nunca se subestima a un adversario”
El directivo del Sporting Cristal, Julio César Uribe, se refirió al duelo con el 2 de Mayo. “Nunca se subestima a un adversario”, aseveró de cara al juego por Copa Libertadores contra el equipo que eliminó a Alianza Lima.
Febrero 16, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
ccopa.jpg
Copa Libertadores
Semana copera para equipos paraguayos
2 de Mayo y Guaraní tienen acción esta semana por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.
Febrero 16, 2026 10:37 a. m.
