El Pollo Recalde está con futuro incierto

El jugador Jorge “El Pollo” Recalde conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y comentó sobre una particular situación que está viviendo en su carrera deportiva a los 34 años.

El talentoso ofensivo, que tuvo pasos por Libertad, Olimpia, Newell’s y otros, contó que llegó a un acuerdo para rescindir con el Guma tras el final del torneo Apertura 2026, pero hasta el momento no tiene un equipo para jugar.

“Estamos entrenando, tratando de mantener, a la espera de lo que pueda aparecer. Por el momento estamos así, es la realidad, la situación”, tiró en la conversación con la 1080 AM.

Según Recalde, llegaron algunas ofertas del fútbol del exterior, mientras que del plano local solo un equipo se puso en contacto para tratar de ficharlo. El jugador espera ahora por la llegada de otra propuesta de la Serie B de Brasil y así comenzar a definir su futuro de cara a lo que hará en la segunda parte del 2026.

Jorge Recalde tuvo muy poca continuidad en el primer semestre del año con la camiseta del Guma en el que acumuló 16 participaciones entre juegos del plano local y la Copa Libertadores de América. Llegó a marcar dos tantos, uno ante Sportivo Trinidense y otro frente a Sportivo San Lorenzo.