Nogués: “Estamos reconstruyendo el club”

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, habló con los medios durante la cena aniversario por los 124 años de vida institucional del club de Para Uno. El dirigente destacó que el momento es bueno y se trabaja en la reconstrucción total.

“Contento por el momento deportivo, en todos los frentes. Un buen momento y esperemos que hoy festejemos lindo y que el pueblo olimpista esté contento y nos pueda acompañar el domingo en la cancha”, comenzó diciendo.

“El mundo Olimpia es un mundo exigente, difícil y la realidad del club es desafiante. Obviamente el factor financiero, económico del club hace que las cosas sean más difícil, pero el Olimpia siempre encuentra el camino y la obligación de competir y ganar, hace que todas las otras cosas no sean excusas”, subrayó.

“Estamos en un buen momento, estamos reconstruyendo el club y el hincha y el socio pueden estar tranquilos que estamos llevando el club en la manera en la que se merece”, sostuvo.

REFUERZO. Según el presidente franjeado, la negociación por Esteban Matus, lateral izquierdo chileno de 24 años, está muy avanzada y esperan poder cerrar su incorporación incluso ya este fin de semana.