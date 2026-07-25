25 jul 2026
Olimpia

Olimpia celebra 124 años de vida y gloria

El conjunto de Para Uno celebra este sábado 124 años de vida institucional, en un momento dulce en lo deportivo y mirando a futuro.

Julio 25, 2026 01:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia y un recuerdo a los hombres que construyeron la historia del club.

Foto: Gentileza.

Olimpia, la institución más ganadora del fútbol nacional, fundada en 1902, celebra este 25 de julio un aniversario más de vida institucional. El Franjeado marcó la historia del deporte, no solo desde los inicios de la Liga Paraguaya, sino también al eregirse como el faro de triunfos a nivel internacional.

Son 47 trofeos de liga, 8 títulos internacionales entre los que llenan de orgullo las tres Copas Libertadores de América y un Campeonato del Mundo, estos son apenas una parte de esa gloriosa franja que tuvo su inspiración en una taza del visionario William Paats, padre del deporte nacional.

Hoy el Olimpia mira de nuevo al futuro, trabajando a nivel dirigencial por una economía más estable, pero también con un proyecto colosal, con la construcción del Nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, obra que será la más grande construida en el deporte paraguayo y que será sede del partido de Celebración del Centenario de la Copa del Mundo del 2030.

EL NOMBRE. La “Casa Rodi”, residencia perteneciente a Juan Rodi, fundador y uno de los primeros jugadores, fue el sitio en donde se realizó el acto de la fundación de la institución y donde se barajaron varios nombres, hasta que Olimpia fue el que se impuso al de Club Sparta y Club Paraguay.

Una historia así no podría rodar sin un balón, que fue donado por Lucio Sila Godoy que durante su estadía por Buenos Aires adquiriría el elemento con el cual comenzaría a darse las primeras prácticas en un barranco cerca de las actuales intersecciones de Brasil y Pettirossi.

Así, de la suma de varios hombres magníficos, se daría inicio a la historia de la institución más gloriosa del país. ¡Salud, Olimpia!

Olimpia Fútbol paraguayo
Redacción D10
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