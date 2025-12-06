06 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Olimpia: El refuerzo que será anunciado próximamente

Olimpia tiene todo acordado de palabra con José Florentín, quien está para ser anunciado como refuerzo del club en los próximos días.

Diciembre 06, 2025 04:55 p. m.
José Florentín

José Florentín llegará al país para firmar por Olimpia.

Foto: Gentileza - Central Córdoba

De acuerdo con informaciones periodísticas, el centrocampista que actualmente milita en el Central Córdoba, José Florentín, tiene todo definido para defender los colores de Olimpia por las próximas tres temporadas.

El volante zurdo paraguayo, surgido en Guaraní, llegará como agente libre y será anunciado en los próximos días como nuevo refuerzo del Decano. El jugador, que cuando estaba en Vélez Sarsfield fue acusado de abuso junto con otros compañeros, logró obtener el permiso de salida de Argentina para continuar trabajando en Paraguay.

Olimpia, después de una floja temporada 2025, busca recuperarse en la siguiente y desde finales de noviembre contrató a Pablo Sánchez, como nuevo entrenador en reemplazo de la leyenda Éver Hugo Almeida.

Olimpia José Florentín Central Córdoba
Más contenido de esta sección
La Supercopa Paraguay.jpg
Fútbol Paraguayo
Dan a conocer precios de entradas para la Supercopa
La Supercopa Paraguay se define este sábado en el Defensores del Chaco. Hoy se dieron a conocer los precios de las boletas.
Diciembre 03, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7263_48548244.jpg
Fútbol Paraguayo
La APF premia hoy a los mejores del 2025
Hoy, desde las 19:30, en el Pabellón Social del Cardif, ubicado en el Parque Olímpico del COP, se premiará a los mejores del 2025, con la entrega de los Premios de Primera, en una noche en la que estarán presentes los grandes protagonistas de otro año futbolístico, aquellos que brillaron en el campo de juego.
Diciembre 03, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
hq720.jpg
Fútbol Paraguayo
Eduardo Ledesma, nuevo técnico del 2 de Mayo
El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero ya tiene al reemplazante de Felipe Giménez.
Diciembre 02, 2025 12:00 p. m.
Luis Vidal
Fútbol Paraguayo
El espectáculo de Luis Vidal
La dimensión de espectáculo es inherente al fútbol. No solo por la naturaleza del juego mismo –una contienda de la violencia regulada que algunos han identificado como el “teatro” o la “danza” de los pobres–, sino en sus manifestaciones más atávicas y folclóricas dentro y fuera de la cancha, en la conjunción de ese dentro y ese afuera que es lo que tanto nos gusta de este deporte.
Diciembre 01, 2025 03:13 p. m.
 · 
Blas Brítez
Supercopa Paraguay
Fútbol Paraguayo
La Supercopa, fecha y hora confirmadas
Ya está todo confirmado para la Supercopa Paraguay: General Caballero JLM, campeón de la Copa Paraguay, se medirá con Cerro Porteño, campeón del Clausura y con mejor puntaje en el anual.
Diciembre 01, 2025 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10
ggg.jpg
Fútbol Paraguayo
Luis Vidal vuelve a hacer historia
El empresario y presidente de Recoleta volvió a hacer historia y en esta oportunidad se convirtió en el jugador más longevo en disputar en la Primera División.
Noviembre 28, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más