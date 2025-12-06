Olimpia: El refuerzo que será anunciado próximamente

De acuerdo con informaciones periodísticas, el centrocampista que actualmente milita en el Central Córdoba, José Florentín, tiene todo definido para defender los colores de Olimpia por las próximas tres temporadas.

El volante zurdo paraguayo, surgido en Guaraní, llegará como agente libre y será anunciado en los próximos días como nuevo refuerzo del Decano. El jugador, que cuando estaba en Vélez Sarsfield fue acusado de abuso junto con otros compañeros, logró obtener el permiso de salida de Argentina para continuar trabajando en Paraguay.

Jose Florentin será anunciado en los próximos días como nuevo jugador de Olimpia. Fútbol a lo Grande. 1080 am. — Arturo Máximo Rubin (@ArturoMRubin) December 6, 2025

Olimpia, después de una floja temporada 2025, busca recuperarse en la siguiente y desde finales de noviembre contrató a Pablo Sánchez, como nuevo entrenador en reemplazo de la leyenda Éver Hugo Almeida.