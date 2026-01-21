21 ene. 2026
Bruno Valdez rescindió con Boca Juniors

El defensa paraguayo Bruno Valdez rescindió el vínculo contractual con Boca Juniors y se convirtió en jugador libre.

Enero 21, 2026 
Bruno Valdez llegó a Boca Juniors en 2023.

Esta mañana, el zaguero paraguayo Bruno Valdez firmó la rescisión contractual con Boca Juniors y a partir de ahora busca equipo para continuar con su carrera deportiva. Su papá Marcelo Valdez confirmó la rescisión en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El defensa estuvo últimamente en Cerro Porteño en condición de cedido, donde se consagró campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa Paraguay. Después de su paso por el elenco azulgrana, tuvo que retornar a Argentina para la pretemporada del Xeneize e hizo los trabajos apartado del grupo principal.

En Cerro Porteño, Bruno Valdez recién volvió a tener más regularidad tras la llegada de Jorge Bava, aunque finalmente el club no buscó seguir valiéndose de sus servicios. El atleta llegará el jueves al país para buscar opciones y continuar jugando.

