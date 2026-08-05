Aniversario del nacimiento de Osvaldo Domínguez Dibb

Osvaldo Domínguez Dibb (+) nació un 5 de agosto de 1940 en Asunción y dedicó su vida al mundo empresarial, la política y el deporte. Esta última actividad llevó a límites inimaginables, convirtiendo al club de su vida en campeón del mundo y dejando un legado inigualable en la historia del fútbol paraguayo.
El Tigre –como le decían sus amigos y allegados- estuvo en la presidencia franjeada en los periodos 1976-1990 y 1996-2004. Bajo su mandato, conquistó 14 títulos nacionales, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores de América, 2 Recopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.
Por tales logros siempre fue reconocido como el más laureado. Su frase célebre utilizada en la actualidad “La gloria no tiene precio” caló hondo en el hincha olimpista, y es uno de los dichos que utilizan los simpatizantes ante su archirrival.
Osvaldo Domínguez Dibb falleció el 2 de febrero del 2024 a los 83 años. Este 5 de agosto del 2026 podría haber cumplido 85 años. El recuerdo es eterno de un dirigente que dio gloria al fútbol paraguayo, en especial al Club Olimpia.