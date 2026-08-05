05 ago 2026
Olimpia

Aniversario del nacimiento de Osvaldo Domínguez Dibb

Un día como hoy, pero de 1940, nacía el dirigente más ganador de la historia del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.

Agosto 5, 2026 03:58 p. m. • 
Por Redacción D10
074752_2279688.jpg

Osvaldo Domínguez Dibb, el dirigente más ganador de la historia del fútbol paraguayo.

Osvaldo Domínguez Dibb (+) nació un 5 de agosto de 1940 en Asunción y dedicó su vida al mundo empresarial, la política y el deporte. Esta última actividad llevó a límites inimaginables, convirtiendo al club de su vida en campeón del mundo y dejando un legado inigualable en la historia del fútbol paraguayo.

OSVALDO DOMINGUEZ DIBB

Osvaldo tenía la costumbre de observar a su querido Olimpia muy cerca de la cancha.

Archivo - Última Hora

El Tigre –como le decían sus amigos y allegados- estuvo en la presidencia franjeada en los periodos 1976-1990 y 1996-2004. Bajo su mandato, conquistó 14 títulos nacionales, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores de América, 2 Recopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.

Osvaldo Dominguez Dibb_osvaldo_21280734.jpg

Osvaldo Domínguez Dibb lo ganó todo con el Olimpia.

Por tales logros siempre fue reconocido como el más laureado. Su frase célebre utilizada en la actualidad “La gloria no tiene precio” caló hondo en el hincha olimpista, y es uno de los dichos que utilizan los simpatizantes ante su archirrival.

Osvaldo Domínguez Dibb falleció el 2 de febrero del 2024 a los 83 años. Este 5 de agosto del 2026 podría haber cumplido 85 años. El recuerdo es eterno de un dirigente que dio gloria al fútbol paraguayo, en especial al Club Olimpia.

locales_561576.JPG_7350654.jpg

Una de las tantas noches de festejos de Olimpia por la obtención de alguna de las Copas Libertadores del club.

Foto: Archivo - Última Hora.

Olimpia Osvaldo Domínguez Dibb Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
nnogues.jpg
Olimpia
Coto Nogués: “Nuestra prioridad es conseguir la 49”
Rodrigo Nogués dejó en claro que la meta de Olimpia sigue siendo conquistar el Clausura y alcanzar la estrella 49. El presidente destacó que la goleada sobre Rubio Ñu debe servir para consolidar el funcionamiento del equipo.
Agosto 3, 2026 12:19 p. m.
dderl.jpg
Olimpia
Derlis González anota dos goles en la Reserva de Olimpia
VIDEO. El delantero Derlis González se lució anotando dos goles en el partido de la Reserva de Olimpia.
Agosto 3, 2026 11:13 a. m.
HOy02ftXoAEvMec.jpg
Olimpia
Coto Nogués habla del impacto de Tim Payne
Coto Nogués, presidente de Olimpia, habló en Urbana al Máximo de todo lo que dejó el primer triunfo franjeado en el Clausura y el eco generado entorno al debut goleador de Tim Payne.
Agosto 3, 2026 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
HOv8hwxW4AAg9uf.jpg
Olimpia
Lo que dijo Tim Payne tras su debut de ensueño con Olimpia
El neozelandés Tim Payne habló tras su estreno goleador con la camiseta de Olimpia destacando el cariño del pueblo paraguayo y confesando una curiosidad.
Agosto 3, 2026 09:34 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-08-02 at 17.59.31.jpeg
Olimpia
El mundo habla del debut soñado de Tim Payne en Olimpia
El estreno con gol del neozelandés Tim Payne con la camiseta de Olimpia recorre los principales medios del mundo generando un impacto brutal.
Agosto 3, 2026 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
FB_IMG_1785709720942.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez valora el triunfo pero pide calma
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, habló en conferencia de prensa luego de la goleada ante Rubio Ñu y pidió mantener la calma destacando que seguirán trabajando para encontrar el nivel ideal.
Agosto 2, 2026 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10