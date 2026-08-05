Aniversario del nacimiento de Osvaldo Domínguez Dibb

Osvaldo Domínguez Dibb (+) nació un 5 de agosto de 1940 en Asunción y dedicó su vida al mundo empresarial, la política y el deporte. Esta última actividad llevó a límites inimaginables, convirtiendo al club de su vida en campeón del mundo y dejando un legado inigualable en la historia del fútbol paraguayo.

Osvaldo tenía la costumbre de observar a su querido Olimpia muy cerca de la cancha. Archivo - Última Hora

El Tigre –como le decían sus amigos y allegados- estuvo en la presidencia franjeada en los periodos 1976-1990 y 1996-2004. Bajo su mandato, conquistó 14 títulos nacionales, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores de América, 2 Recopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.

Osvaldo Domínguez Dibb lo ganó todo con el Olimpia.

Por tales logros siempre fue reconocido como el más laureado. Su frase célebre utilizada en la actualidad “La gloria no tiene precio” caló hondo en el hincha olimpista, y es uno de los dichos que utilizan los simpatizantes ante su archirrival.

Osvaldo Domínguez Dibb falleció el 2 de febrero del 2024 a los 83 años. Este 5 de agosto del 2026 podría haber cumplido 85 años. El recuerdo es eterno de un dirigente que dio gloria al fútbol paraguayo, en especial al Club Olimpia.