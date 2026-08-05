05 ago 2026
Nacional

¿Cuánto es el valor de mercado de Roque Santa Cruz a sus 44 años?

El futbolista paraguayo, Roque Santa Cruz, juega su 30° temporada como profesional.

Agosto 5, 2026 04:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz, histórico jugador del fútbol paraguayo.

Foto: Gentileza - Nacional

El tiempo pasa para cuando se trata de la economía en el fútbol, sobre todo los precios que se manejan por los jugadores de fútbol. Sin embargo, el tiempo parece detenerse dentro del área cuando se trata de Roque Santa Cruz.

A las puertas de cumplir 45 años el próximo 16 de agosto, y transitando por su trigésima temporada como profesional, el histórico delantero paraguayo acaba de gritar un nuevo gol con la camiseta de Nacional, extendiendo su propio récord como el anotador de mayor edad en la Primera División de Paraguay.

Treinta años después, ¿cuánto vale el pase del delantero?

En las plataformas especializadas como Transfermarkt, su ficha registra hoy un valor de mercado testimonial de 100.000 euros, un ajuste de escala inevitable para un deportista en la etapa final de un recorrido inusualmente extenso.

La cifra adquiere una dimensión singular al contrastarse con los registros del año 2008, cuando su cotización alcanzó los 12 millones de euros en la antesala de su sonado traspaso al Manchester City.

Aquella valoración, cimentada en su descollante paso por el Blackburn Rovers en la Premier League, representaba la cima financiera de un atacante codiciado por la élite europea.

Para dar una idea del paso del tiempo, en el año de su debut en Primera División (1997), el jugador más caro del mundo era el braisleño Ronaldo Nazario. El Inter de Italia ejecutó su cláusula de rescisión por 27 millones de dólares (equivalentes a aproximadamente £19,5 millones o €28 millones de la época), para llevárselo del Barcelona de España.

Hace treinta años, por otra parte, los préstamos por una temporada de jugadores experimentados entre clubes de Primera División de Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay valían más o menos lo que cuesta en el mercado el pase definitivo de Roque Santa Cruz.

Roque Santacruz Nacional Paraguay
Redacción D10
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