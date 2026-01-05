Roberto Fernández, afianzado en el fútbol ruso

Roberto Fernández, zaguero paraguayo de 25 años de edad, actualmente en el Dinamo Moscú, ya se encuentra adaptado al fútbol ruso, aunque no tanto al idioma y a la bajas temperaturas.
“Es una liga muy competitiva, es mucho más rápido que el fútbol paraguayo. No hay delanteros lentos, los 9 o los extremos son muy rápidos, cuesta un montón”, valoró este lunes en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.
También habló de las bajas temperaturas, que “al principio le costaba un poquito”, aunque después se fue “acostumbrando” al clima que para nada es amigable. El idioma es otra barrera. “La verdad es un poco difícil, lo que traté de aprender rápido fue lo básico para comunicarme en la cancha”, manifestó.
Pese a estas vallas, el concepcionero renovó contrato hasta el 2029 con el club que se encuentra en las semifinales de la Copa Rusia, tal vez el título que puede levantar en esta temporada. “Es un equipo muy grande, que siempre quiere pelear por cosas importantes”, cerró.