30 mar. 2026
Fútbol Internacional

Ancelotti: “Vinícius está bien y va a jugar contra Croacia”

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, adelantó que Vinícius Júnior está “bien” de salud y jugará el amistoso de este martes contra Croacia en Estados Unidos, tras haber dado el susto por unas molestias musculares.

Marzo 30, 2026 12:22 p. m.
Brazil v France - International Friendly

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

MADDIE MEYER/Getty Images via AFP

“Vini tuvo un poco de cansancio, entrenó por separado un día, pero él y Marquinhos están bien y mañana pueden jugar y van a jugar”, señaló el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido preparatorio para el Mundial 2026 ante los balcánicos, en Orlando.

Vinícius Júnior se ausentó del entrenamiento del sábado por unas molestias que sintió al finalizar el encuentro del pasado jueves contra Francia, en el que el conjunto de Didier Deschamps se impuso por 2-1 al combinado ‘verdeamarelo’.

El extremo del Real Madrid jugó los 90 minutos contra los subcampeones del mundo. Con todo, los exámenes médicos a los que se sometió descartaron cualquier tipo de lesión.

Así, Vini Júnior volvió a entrenarse sin problemas con el resto de sus compañeros el domingo.

‘Carletto’ también se refirió al atacante de São Gonçalo como uno de los mejores del mundo en la actualidad y se mostró convencido de que él y Raphinha, del Barcelona, serán de los mejores en la Copa del Mundo, que comienza en junio.

“Vamos a hacer todo lo posible para que exhiban toda la calidad que están mostrando ahora en sus clubes. Harán un buen mundial porque la personalidad de ambos es muy buena”, aseguró Ancelotti.

El exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich también dio por recuperado a Marquinhos, central de París Saint-Germain (PSG) -equipo al que, entre otros, también dirigió-, quien se perdió el duelo contra los franceses por unas “pequeñas” molestias físicas y que en los últimos días se ejercitó con normalidad.

Contra Croacia será el décimo partido de Ancelotti como seleccionador de Brasil, cargo que asumió en mayo pasado. Desde entonces, la Canarinha ha sumado cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. EFE

Vinícius Brasil Carlo Ancelotti
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