Ameliano y San Lorenzo van por su primer triunfo

Sportivo Ameliano y San Lorenzo se miden en Villeta en busca de su primera victoria en el torneo Apertura.

La denominada Fortaleza de Pikysyry recibirá el duelo entre Ameliano y San Lorenzo.

Este sábado a las 20:15 en el estadio Fortaleza de Pikysyry se enfretan el local Sportivo Ameliano y Sportivo San Lorenzo.

Tanto Ameliano como San Lorenzo aún no pudieron obtener su primer triunfo en el certamen. El rayadito tiene dos derrotas y Ameliano un empate y otra derrota.

Este será el primer encuentro en Primera División entre los Sportivos, que tienen como antecedente el juego por la fecha 30 de la División Intermedia 2021, duelo que la V Azulada terminó ganando por 3-0.

Detalles del compromiso

Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Cardozo.

