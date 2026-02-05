05 feb. 2026
Torneo Apertura

Será un clásico especial para Néstor Camacho

El atacante Néstor Camacho, actualmente en filas de Trinidense, señaló este jueves que el clásico ante Rubio Ñu será muy especial, particularmente para él por su pasado en el Albiverde.

Febrero 05, 2026 03:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Néstor Camacho 1.jpg

Néstor Camacho a puertas de disputar el clásico del barrio Santísima Trinidad, en esta ocasión con la casaca de Triqui.

Gentileza club Trinidense

El experimentado delantero, Néstor Camacho señaló durante la entrevista con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM radio Monumental que se encuentra a la espera de un partido muy especial, el clásico de barrio Trinidad entre Sportivo Trinidense y Rubio Ñu, este sábado en La Arboleda desde las 18:30.

“Es un partido especial para mí porque jugué en Rubio Ñu, le tengo un aprecio a toda su gente. Hoy estoy defendiendo a Trinidense, estoy de este lado, es un partido lindo para jugar”, expresó el ariete de 38 años. Camacho disputó 50 partidos con el Rubio dónde convirtió 13 goles, su estadía fue desde el Clausura 2009 hasta el Apertura 2011.

Mientras que en el auriazul trinidense, el delantero ya jugó 37 juegos con un total de 12 anotaciones: 6 en el Apertura 2025 y también 6 en el Clausura 2025.

Por otra parte, Camacho en el último juego ante Olimpia salió a raíz de una molestia física. Consultado sobre la evolución de la lesión, dijo: “Fue un golpe duro el que me hizo salir ante Olimpia. Tuve una pequeña inflamación, pero ya estoy bien, trabajando normal. Voy a poder estar ante Rubio Ñu”.

El oriundo de la ciudad de Villa Florida (Misiones) alcanzó la impresionante cifra de 141 goles en la máxima categoría, su última anotación fue ante el Atlético Tembetary el 20 de noviembre de 2025. Recordemos que el máximo artillero de la Primera División sigue siendo Santiago Salcedo con 160 dianas.

Sportivo Trinidense Rubio Ñu
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti Crro
Torneo Apertura
Cerro Porteño se impone a Luqueño y trepa en el Apertura
Cerro Porteño plasmó en el campo y en el resultado un mejor oficio, para tumbar a Luqueño y ubicarse como escolta.
Febrero 02, 2026 10:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Alan Wlk.jpg
Torneo Apertura
Recoleta lo da vuelta y festeja por primera vez en el Apertura
Libertad no pudo sostener la ventaja y Recoleta se lo terminó dando vuelta para sumar su primera victoria en el torneo Apertura.
Febrero 02, 2026 08:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.23 (1).jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Luqueño: Paso a paso
Cerro Porteño recibe en en la Nueva Olla a Luqueño (20:15) en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 02, 2026 05:47 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.23.jpeg
Torneo Apertura
Recoleta vs. Libertad: Paso a paso
Recoleta recibe en en el Ricardo Gregor a Libertad (18:00) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 02, 2026 04:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional.jfif
Torneo Apertura
El Trico repite brillante inicio de campaña después de 21 años
Enrique Sánchez, presidente de Nacional, en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM, se refirió al gran momento del líder tricolor en el arranque del Torneo Apertura 2026, el magnífico debut de Josué Colmán y además la posibilidad de qué Hugo Adrián Benítez pueda jugar ante Olimpia a pesar del préstamo.
Febrero 02, 2026 03:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense.jfif
Torneo Apertura
Rieder felicitó a su plantel pese a la caída
Trinidense cayó por 3-2 ante Olimpia en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Apertura 2026. A pesar de la derrota el mandamás auriazul sostuvo que se defendió el prestigio por el excelente desempeño de su equipo.
Febrero 02, 2026 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más