Será un clásico especial para Néstor Camacho

El experimentado delantero, Néstor Camacho señaló durante la entrevista con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM radio Monumental que se encuentra a la espera de un partido muy especial, el clásico de barrio Trinidad entre Sportivo Trinidense y Rubio Ñu, este sábado en La Arboleda desde las 18:30.

“Es un partido especial para mí porque jugué en Rubio Ñu, le tengo un aprecio a toda su gente. Hoy estoy defendiendo a Trinidense, estoy de este lado, es un partido lindo para jugar”, expresó el ariete de 38 años. Camacho disputó 50 partidos con el Rubio dónde convirtió 13 goles, su estadía fue desde el Clausura 2009 hasta el Apertura 2011.

Mientras que en el auriazul trinidense, el delantero ya jugó 37 juegos con un total de 12 anotaciones: 6 en el Apertura 2025 y también 6 en el Clausura 2025.

Por otra parte, Camacho en el último juego ante Olimpia salió a raíz de una molestia física. Consultado sobre la evolución de la lesión, dijo: “Fue un golpe duro el que me hizo salir ante Olimpia. Tuve una pequeña inflamación, pero ya estoy bien, trabajando normal. Voy a poder estar ante Rubio Ñu”.

El oriundo de la ciudad de Villa Florida (Misiones) alcanzó la impresionante cifra de 141 goles en la máxima categoría, su última anotación fue ante el Atlético Tembetary el 20 de noviembre de 2025. Recordemos que el máximo artillero de la Primera División sigue siendo Santiago Salcedo con 160 dianas.