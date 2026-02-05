Cambios en la programación de la fecha

El torneo Apertura 2026 comenzará a tener acción desde el próximo viernes 6 de febrero con la disputa de dos encuentros. Sin embargo, el programa de partidos dado a conocer el pasado 30 de enero sufrió modificaciones.

Varios duelos correspondientes a la fecha 4, como a la fecha 5, tendrán retraso. Es decir, aquellos que fueron programados para las 18.00, se jugarán a partir de las 18.30, mientras que los que debían disputarse a las 20.15, iniciarán a las 20.30.

En la fecha 5, hubo una movida de programación. Inicialmente la fecha iría de viernes a lunes, pero el lance entre Guaraní y Sportivo San Lorenzo, marcado para el domingo 15 de febrero, se jugará el viernes 13 de febrero a las 18.30. Mientras que, Ameliano-Libertad, pasará a ocupar el puesto libre en la agenda.

Así quedó la nueva programación.