05 feb. 2026
Torneo Apertura

Sergio Órteman realiza el análisis de los juegos del Rayadito

El estratega Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.

Febrero 05, 2026 03:36 p. m. 
Por Redacción D10
Orteman.jpg

El estratega de San Lorenzo, Sergio Órteman realizando los ajustes en su equipo para el duelo de mañana ante Recoleta FC.

Gentileza club San Lorenzo

El DT Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.

“El primer partido nos costó, no nos soltamos con Nacional (0-1). El equipo estuvo atado, con miedo a fallar. Con Cerro Porteño se terminaron de soltar, demostrándose a sí mismos que hay una buena idea, pero de vuelta ese resultado negativo (2-4). Y en el último partido ante Ameliano fue un partido parejo. A partir de la expulsión nos cambió la idea primordial y el desgaste físico fue muy superior a lo que teníamos que tener y otra vez nos quedamos con las manos vacías (0-1)”, manifestó el entrenador uruguayo.

El Rayadito necesita capitalizar puntos para evitar apuros en el Clausura en relación al promedio que determina la pérdida de categoría. Mañana tendrá una prueba de fuego, tendrá que enfrentar a uno de los rivales directos, ante Recoleta FC. El encuentro tendrá lugar en el Gunther Vogel, en la Ciudad Universitaria, desde las 18:30.

Entre algodones

Consultado sobre los futbolistas que están realizando algún trabajo de recuperación, mencionó que “Teodoro Paredes está con un desgarro en el cuádriceps. Tendrá 2 o 3 semanas de recuperación”.

Redacción D10
