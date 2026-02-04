04 feb. 2026
Torneo Apertura

Análisis da la razón al árbitro

VIDEO. Mucha polémica generó el penal sancionado a Luqueño en La Nueva Olla, castigo que fue respaldado en el análisis de la APF.

Febrero 04, 2026 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Arbitraje paraguayo

Tras el cierre de la fecha 3 del torneo Apertura, la Comisión de Árbitros de la APF emitió su análisis sobre las jugadas polémicas, siendo el centro de la atención el penal sancionado por David Ojeda a Sportivo Luqueño.

Según el material, el defensor Facundo Wiechniak sujeta persistentemente al delantero azulgrana Pablo Vegetti, sin disputar el balón, por lo que la determinación del juez estuvo justificada.

Cerro Porteño venció por 2-0 en este encuentro a Sportivo Luqueño y con eso llegó a 7 puntos en el campeonato. Su próximo rival será el Sportivo 2 de Mayo, mientras que el Chanchón tendrá que verse con el Sportivo Ameliano.

