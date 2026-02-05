Árbitros para la cuarta fecha

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM, se refirió al gran momento del líder tricolor en el arranque del Torneo Apertura 2026, el magnífico debut de Josué Colmán y además la posibilidad de qué Hugo Adrián Benítez pueda jugar ante Olimpia a pesar del préstamo.