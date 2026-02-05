Árbitros para la cuarta fecha

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura.
Viernes 6 de febrero
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta FC
Estadio: Gunther Vögel.
Horario: 18:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Derlis Benítez
AVAR: Nancy Fernández.
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 20:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Sábado 7 de febrero
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense
Estadio: La Arboleda.
Horario: 18:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Eduardo Cardozo.
Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño
Estadio: Río Parapití.
Horario: 20:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: José Cuevas y José Mercado.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Christian Sosa.
Domingo 8 de febrero
Libertad vs. Guaraní
Estadio: La Huerta.
Horario: 18:30.
Árbitro: Juan Benítez.
Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: José Villagra.
Nacional vs. Olimpia
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 20:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Méndez.
AVAR: Eduardo Britos.