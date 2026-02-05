05 feb. 2026
Torneo Apertura

Árbitros para la cuarta fecha

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo Apertura.

Blas Romero dirigirá el partido entre Nacional y Olimpia.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura.

Viernes 6 de febrero

Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta FC

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 18:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis Benítez

AVAR: Nancy Fernández.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sábado 7 de febrero

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Domingo 8 de febrero

Libertad vs. Guaraní

Estadio: La Huerta.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Villagra.

Nacional vs. Olimpia

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.

