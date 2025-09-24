24 sept. 2025
Copa Paraguay

Ameliano vs. General, por un lugar en cuartos

Septiembre 24, 2025 08:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Ameliano quiere seguir en carrera.

En el estadio Parque del Guairá, en la ciudad de Villarrica, se llevará a cabo el arranque de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. Ameliano, campeón del certamen en 2022, se medirá ante General Caballero de Juan León Mallorquín desde las 16:30.

El equipo de Humberto García viene de eliminar al 12 de Junio de Villa Hayes en penales (4-1), después de igualar sin goles en tiempo normal.

Mientras que el Rojo mallorquino en la fase anterior dejó fuera de competencia al Deportivo Humaitá, a quién venció por 4-2.

Copa Paraguay Ameliano General Caballero de JLM
Redacción D10
