16 ago. 2025
Torneo Clausura

Ameliano recibe en Villeta a Luqueño

Sportivo Ameliano buscará salir de su mala racha jugando de local en Villeta ante un Sportivo Luqueño que quiere meterse en la discusión por el título.

Agosto 16, 2025 08:32 a. m. • 
Por Redacción D10
20250816_083114.jpg

Ameliano y Luqueño se verán las caras en Villeta.

La fecha 8 del torneo Clausura se abre en Villeta, en el estadio Fortaleza de Pykysyry con el duelo entre Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño a jugarse a las 15:00.

Los antecedentes

Las estadísticas entre sí, datan que disputaron 10 partidos en la máxima categoría de nuestro balompié, de los cuales, Sportivo Ameliano ganó 4, Sportivo Luqueño 2 y empataron en 4 oportunidades.

Detalles del compromiso:

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 15:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Ameliano Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
