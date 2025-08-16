Ameliano recibe en Villeta a Luqueño

La fecha 8 del torneo Clausura se abre en Villeta, en el estadio Fortaleza de Pykysyry con el duelo entre Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño a jugarse a las 15:00.
Los antecedentes
Las estadísticas entre sí, datan que disputaron 10 partidos en la máxima categoría de nuestro balompié, de los cuales, Sportivo Ameliano ganó 4, Sportivo Luqueño 2 y empataron en 4 oportunidades.
Detalles del compromiso:
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Ameliano – Villeta.
Hora: 15:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.