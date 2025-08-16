Ameliano recibe en Villeta a Luqueño

La fecha 8 del torneo Clausura se abre en Villeta, en el estadio Fortaleza de Pykysyry con el duelo entre Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño a jugarse a las 15:00.

Los antecedentes

Las estadísticas entre sí, datan que disputaron 10 partidos en la máxima categoría de nuestro balompié, de los cuales, Sportivo Ameliano ganó 4, Sportivo Luqueño 2 y empataron en 4 oportunidades.

Detalles del compromiso:

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 15:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.