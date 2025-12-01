01 dic. 2025
Fútbol Internacional

Boca sufrió para superar a Argentinos Juniors y clasificarse a semifinales

Boca Juniors derrotó este domingo por 1-0 a Argentinos Juniors en su estadio, La Bombonera, para acceder a las semifinales del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Diciembre 01, 2025 06:51 a. m. • 
Por Redacción D10
G7DVQPmWYAAGCML.jpeg

El Xeneize se metió en las semis.

Foto: @BocaJrsOficial

Con un gol de Ayrton Costa en el minuto 5 de juego, el Xeneize dirigido por Claudio Úbeda logró una victoria que lo pone entre los cuatro mejores del torneo y a dos pasos de volver a ganar un título tras dos años.

Su rival saldrá del cruce que este domingo disputarán Racing Club y Tigre en el Estadio Cilindro Presidente Perón de Avellaneda.

Esta victoria de Boca Juniors genera que la única forma que River Plate dispute la fase previa de Copa Libertadores del año próximo sea si su archirrival histórico logra el título y libera un cupo de la tabla general.

Otro de los que había logrado ayer su pasaporte a semifinales fue Estudiantes de La Plata, que ingresó a la fase de eliminación con lo justo, al dar el golpe y derrotar a domicilio por 0-1 a Central Cordoba.

Con un gol de Tiago Palacios, el equipo platense se impuso de visitante en Santiago del Estero y ahora espera por el vencedor del duelo que este lunes animarán Barracas Central con Gimnasia y Esgrima La Plata.

El ‘Pincha’, que venía de eliminar de visitante a Rosario Central en octavos de final, superó una semana complicada con una sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino por hacer un pasillo de honor de espaldas al conjunto rosarino.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás ante Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar el vencedor del Trofeo de Campeones.

Fútbol Internacional Boca Juniors
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ALFARO.jpg
Fútbol Internacional
Alfaro anticipa un camino “arduo y desafiante” hacia el Mundial 2026
Gustavo Alfaro anticipó este domingo que el camino para disputar el Mundial de 2026 va a ser “arduo y desafiante”.
Noviembre 30, 2025 03:33 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester United vs Everton
Fútbol Internacional
Manchester United logra importante victoria de remontada
Los delanteros Joshua Zirkee y Mason Mount lideraron la remontada del Manchester United ante el Crystal Palace.
Noviembre 30, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
cefba8c5f0117ab53af76f8d18b8d4b2a07a261c (1).jpg
Fútbol Internacional
El Inter Miami, a la final por todo lo alto
El Inter Miami de Lionel Messi voló este sábado a su primera final de la MLS Cup tras arrollar 5-1 al New York City.
Noviembre 30, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Rafael Leão
Fútbol Internacional
El Milan se asoma al liderato con polémica
El Milan redujo este sábado la efusividad del Lazio (1-0) con una victoria solidaria, trabajada y personificada en el tanto decisivo del luso Rafael Leao y en la decisión del colegiado de no pitar penal en el minuto 100 de partido, pese a que el VAR le pidió que revisara la jugada, lo que coloca al Milan virtualmente líder a la espera de lo que suceda en el partido de la jornada que enfrenta a Roma y Nápoles en la capital italiana.
Noviembre 29, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
El Dortmund arrebata el tercer puesto al Leverkusen
El Borussia Dortmund se impuso este sábado por 1-2 al Bayer Leverskusen y le arrebató el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga.
Noviembre 29, 2025 06:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema, triplete y el Al-Ittihad a cuartos
Un triplete del francés Karim Benzemá llevó a la goleada (4-1) ante el Al Shabab que dirige el español Imanol Alguacil al Al Ittihad, que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudí, en las que también se situó el Al Hilal, que logró el mismo resultado contra el Al Fateh.
Noviembre 29, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más