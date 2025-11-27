27 nov. 2025
Torneo Clausura

Libertad cierra el año con sonrisa

Libertad derrotó (2-0) al descendido General Caballero JLM, que jugó gran parte del partido con 10 hombres. La victoria en la última fecha deja un poco de sonrisa en campamento albinegro que tuvo un mal semestre. Al Rojo de Mallorquín le queda un último juego en la temporada: la Supercopa Paraguay

Noviembre 27, 2025 07:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad General Caballero JLM

Foto: Gentileza - Libertad

En La Huerta, Libertad buscó una despedida feliz de la temporada ante un General Caballero JLM que a pesar de haber descendido conquistó la Copa Paraguaya y debe disputar la Supercopa Paraguay ante el ganador del Torneo Clausura.

El cuadro local intentó tomar la iniciativa y dejó espacios en el fondo. Así, ya a los 2’ Matías Schabus se perdió el primer tanto del encuentro. También se le anuló un gol a la visita. Libertad contó con ventaja numérica desde los 20’ cuando, a instancias del VAR, Gaspar Vega fue expulsado.

A pesar de esta situación, General Caballero JLM no pasó mayores sobresaltos durante el primer tiempo, salvo la vez que Lorenzo Melgarejo ganó en el aire y sacó un cabezazo potente desviado por Tales Wastowski a los 34’.

Para la segunda mitad, el portero Tales Wastowski comenzó a ser más exigido. El arquero respondió bien a estas circunstancias y su figura se agigantó más a los 74’, cuando paró el tiro penal de Óscar Cardozo.

Al delantero ya se le había invalidado un gol durante el arranque del complemento por posición adelantada de Alexis Fretes, quien envió el centro. Pero la resistencia de Tales Wastowski llegó a su fin a los 81’: un pelotazo largo fue a pelearlo Lorenzo Melgarejo, ganó la posición y despidió un zurdazo que encontró desacomodado al portero.

Libertad, ya con la ventaja en el marcador, siguió buscando el segundo, gol llegó recién a los 94’, por intermedio de Roque Santa Cruz. El Guma se despidió con victoria de un mal segundo semestre y tiene mucho por replantearse de cara a la temporada 2026.

Por su parte, General Caballero JLM, dijo adiós a la Primera División con una caída, pero aún tiene un último juego en el año, por la Supercopa Paraguay, que será ante el campeón del Torneo Clausura.

Torneo Clausura Libertad General Caballero de JLM
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ameliano vs Trinidense.jfif
Torneo Clausura
Ameliano y Trinidense cierran la temporada con un tímido empate
Sin vencedores ni vencidos en la ciudad de Villeta: Ameliano y Trinidense igualaron sin goles el partido de despedida de la temporada 2025.
Noviembre 26, 2025 07:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia vs. 2 de Mayo
Torneo Clausura
Olimpia vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Olimpia y 2 de Mayo cierran su participación en el Torneo Clausura en el Erico Galeano.
Noviembre 26, 2025 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense
Torneo Clausura
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense abren la última fecha del Torneo Clausura en Villeta.
Noviembre 26, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
DDU_9644_58844287.jpg
Torneo Clausura
Ameliano y Trinidense se despiden en Villeta
Ameliano vs. Trinidense será el partido inicial de este último capítulo del Clausura cuya denominación se refiere a los 90 años de vida institucional del Triqui, uno de los tradicionales equipos de Trinidad.
Noviembre 26, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Éver Almeida_62932200.jpg
Torneo Clausura
Almeida se despide hoy de Olimpia ante el “2”
Olimpia enfrenta hoy al Gallo Norteño, desde las 19:30, en el estadio Erico Galeano de Capiatá, en la despedida oficial de Ever Almeida de la dirección técnica del Franjeado.
Noviembre 26, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
ceerr2.jpg
Torneo Clausura
Mañana inicia venta de entradas para el duelo Tembe vs. el Ciclón
Festín económico se avizora para las arcas del Atlético Tembetary en su último despedida de la Primera División.
Noviembre 25, 2025 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más