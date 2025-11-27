Libertad cierra el año con sonrisa

En La Huerta, Libertad buscó una despedida feliz de la temporada ante un General Caballero JLM que a pesar de haber descendido conquistó la Copa Paraguaya y debe disputar la Supercopa Paraguay ante el ganador del Torneo Clausura.

El cuadro local intentó tomar la iniciativa y dejó espacios en el fondo. Así, ya a los 2’ Matías Schabus se perdió el primer tanto del encuentro. También se le anuló un gol a la visita. Libertad contó con ventaja numérica desde los 20’ cuando, a instancias del VAR, Gaspar Vega fue expulsado.

A pesar de esta situación, General Caballero JLM no pasó mayores sobresaltos durante el primer tiempo, salvo la vez que Lorenzo Melgarejo ganó en el aire y sacó un cabezazo potente desviado por Tales Wastowski a los 34’.

Para la segunda mitad, el portero Tales Wastowski comenzó a ser más exigido. El arquero respondió bien a estas circunstancias y su figura se agigantó más a los 74’, cuando paró el tiro penal de Óscar Cardozo.

Al delantero ya se le había invalidado un gol durante el arranque del complemento por posición adelantada de Alexis Fretes, quien envió el centro. Pero la resistencia de Tales Wastowski llegó a su fin a los 81’: un pelotazo largo fue a pelearlo Lorenzo Melgarejo, ganó la posición y despidió un zurdazo que encontró desacomodado al portero.

Libertad, ya con la ventaja en el marcador, siguió buscando el segundo, gol llegó recién a los 94’, por intermedio de Roque Santa Cruz. El Guma se despidió con victoria de un mal segundo semestre y tiene mucho por replantearse de cara a la temporada 2026.

Por su parte, General Caballero JLM, dijo adiós a la Primera División con una caída, pero aún tiene un último juego en el año, por la Supercopa Paraguay, que será ante el campeón del Torneo Clausura.