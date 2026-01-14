Ameliano cae en amistosos con Racing

Continúa la serie de amistosos de equipos de Primera División que se preparan para la disputa del torneo Apertura 2026. Sportivo Ameliano es uno de ellos que este miércoles por la mañana animó dos encuentros ante Racing de Argentina.

El primer encuentro que fue entre los titulares finalizó con derrota de 2-1 y el segundo, también una caída, pero por 1-0. Ambos duelos muy disputados según las palabras del presidente de la V Azulada, Héctor Melgarejo. “Fue un partido muy disputado ante Racing”, arrancó diciendo.

El mandamás del equipo de Villa Amelia se refirió a las ausencias que tuvo el entrenador Roberto Nanni en este amistoso ante el equipo argentino. “En nuestro primer partido no pudieron jugar Elvio Vera, Contrera ni Fredy Vera, pero son piezas importantes del equipo”, destacó.

Por último explicó que la serie de amistosos se cierra este fin de semana. “Jugaremos el sábado con Recoleta y con eso damos por finalizado los amistosos”, concluyó.