Ameliano presenta a sus dos últimos refuerzos

El presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, habló este sábado con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sobre la llegada de dos caras nuevas a la institución de Villeta.

Se trata de los extremos Bruno López y Luis Olmedo. Según el dirigente, López jugó en la temporada pasada en Tacuary, mientras que Olmedo se encontraba jugando en el fútbol de Perú.

“Bruno López rescindió con Cerro Porteño, que era dueño de su pase, para venir con nosotros. Le hicimos contrato por 2 años. “Quizás Luis Olmedo tarde un poquito más en ponerse a punto ya que desde noviembre no juega. Pero Bruno López vino en ritmo”, comentó en la 1080 AM.

Sportivo Ameliano se encuentra en la sexta posición de la tabla de puntuaciones con 11 unidades. Su próximo desafío es el Deportivo Recoleta, duelo que se disputará el próximo lunes 9 de marzo desde las 20.30.