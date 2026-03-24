24 mar. 2026
Sportivo Ameliano

Melgarejo destaca “el buen fútbol” de Ameliano

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, valoró el triunfo ante Rubio Ñu. “Estamos bien, hay que seguir por esta línea”, dijo.

Marzo 24, 2026 11:54 a. m.
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Ameliano festejó sobre el final ante Rubio Ñu.

Foto: APF.

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, en contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, valoró lo que fue la agónica y valiosa victoria por 2-1 ante Rubio Ñu en Santísima Trinidad en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

“Se ganó, sumamos, salimos de la zona de descenso, falta mucho, estamos bien, la consigna es no perder ante los rivales directos”, indicó.

El titular del equipo de la V Azulada destacó además el rendimiento del equipo y el trabajo que viene realizando el entrenador Roberto Nanni. “Ameliano es uno de los que mejor fútbol demuestra en el campeonato, solo nos falta la puntada final”, señaló.

Reveló que la victoria ante los ñuenses dejó una bolsa de premio de 100 millones de guaraníes para el plantel de jugadores.

Sobre lo que viene, apuntó: “Hay que seguir trabajando, hasta ahora venimos invictos en Villeta y queremos continuar por esa misma senda”.

El próximo encuentro de Ameliano será este viernes desde las 20:30 ante el Libertad de Francisco Arce en La Fortaleza del Pikysyry, por la fecha 13 del campeonato.

Sportivo Ameliano Héctor Melgarejo Torneo Apertura
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