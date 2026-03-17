17 mar. 2026
Sportivo Ameliano

Héctor Melgarejo: “Este es el camino”

El presidente de Ameliano confía en salir pronto de la zona de descenso.

Marzo 17, 2026 12:50 p. m.
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Equipo de Ameliano que jugó ante Guaraní.

Foto: Prensa Ameliano.

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano, conversó este martes con Telefuturo y palpitó el duelo que se viene ante Sportivo Trinidense, este jueves desde las 20:00 en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad.

“Los últimos 6 puntos en juego perdimos 4, en condiciones increíbles, contra Recoleta en la última jugada y contra Guaraní el arquero Gaspar Servio se lució, esa es la verdad”, indicó.

El titular de la V Azulada valoró el trabajo que viene realizando Roberto Nanni al frente del equipo. “Continuamos en el fondo, pero cada vez más cerca de salir. Este es el camino, si continuamos de esta forma pronto saldremos de la zona de descenso”, agregó.

Ameliano se encuentra con 13 puntos en la tabla de posiciones, pero se encuentra complicado en la tabla de promedios. Viene de empatar 1-1 ante Guaraní.

Héctor Melgarejo Sportivo Ameliano Torneo Apertura
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