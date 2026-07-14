14 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño entra en ritmo de competencia

El Ciclón afronta la etapa final de preparación en Buenos Aires, buscando el mejor nivel.

Julio 14, 2026 07:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Ciclón se prepara en Argentina.

El plantel de Cerro Porteño prosigue con las labores de pretemporada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, apuntando a lo que serán los desafíos en el segundo semestre del año.

El Azulgrana lleva disputados dos compromisos de preparación en tierras argentinas, en donde igualó ante el Racing Club de Avellaneda, y luego empatando con Defensa y Justicia por 1-1, en donde la principal novedad fue el nivel expuesto por el lateral izquierdo Blas Riveros, que anotó un gol, mostrando plena recuperación de la lesión que lo marginó en gran parte del primer semestre.

El elenco de Barrio Obrero prepara un último compromiso en la capital argentina, que será ante el Velez Sársfield, el jueves 16 en el complejo Raúl Gámez por la mañana.

Con respecto a las altas, ayer viajó el portero Roberto Junior Fernández, para sumarse a los trabajos del equipo, al igual que Gustavo Velázquez, tras sus respectivas experiencias en la Copa Mundial.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, el Ciclón jugará ese mismo día contra Sportivo Trinidense, en La Nueva Olla, a las 18:30.

Cerro Porteño
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