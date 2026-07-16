16 jul 2026
Copa del Mundo

Polémica por bandera argentina sobre las Malvinas

Tras la clasificación Gio Lo Celso mostró una bandera que hacía alusión al reclamo argentino sobre las Malvinas.

Julio 16, 2026 07:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Reclamo histórico. Los jugadores argentinos aprovecharon el momento para reclamar por las Malvinas.

Foto: EFE

El Reglamento del Mundial 2026 de la FIFA prohíbe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y también a su conclusión, como pudo ser la pancarta de Argentina sobre las islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra.

“Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido”, señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.

El mismo añade que, “asimismo, tendrán prohibido mostrar mensajes comerciales o eslóganes en cualquier idioma o forma durante su participación en actividades oficiales organizadas por la FIFA (incluidos los partidos y entrenamientos oficiales, así como las ruedas de prensa oficiales y las actividades en la zona mixta)”.

También indica que cada federación participante será responsable de la conducta de los miembros de su delegación y que en el Mundial la Comisión Disciplinaria de la FIFA mantiene su competencia para procesar de oficio las infracciones disciplinarias, tal y como establece el Código Disciplinario de la FIFA.

Este código incluye entre las infracciones de las reglas del juego la conducta ofensiva y dentro de esta identifica “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

El artículo sobre orden y seguridad en los partidos (art.17) del Código Disciplinario contempla que se podrán imponer medidas disciplinarias si uno o varios seguidores de una federación miembro adoptan conductas inadecuadas y entre ellas alude al “empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

Este jueves el Gobierno británico dijo que espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur, tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas “fue totalmente inapropiado” y subrayó que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, declaró Kyle, que recordó que “uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.

Los jugadores argentinos defendieron la exhibición este miércoles, tras el triunfo por 1 a 2 ante Inglaterra, una bandera con la leyenda ‘Las Malvinas son argentinas’, en alusión al archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Copa del mundo Argentina Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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