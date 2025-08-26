26 ago. 2025
Olimpia

Almeida afrontará su quinto ciclo con el Decano

El entrenador ya fue campeón con el Olimpia, consiguiendo además alcanzar una final de la Copa Libertadores en el 2013.

Agosto 26, 2025 06:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Ever almeida

Presentación de Ever Hugo Almeida, como DT de Olimpia en el 2013.

Foto: Archivo

Ever Hugo Almeida afrontará su quinto ciclo al frente del Olimpia, tras la salida de Ramón Díaz como entrenador del plantel principal.

Leyenda viviente de la institución decana, Almeida conoce de gloria al frente del equipo, ya que luego de su paso laureado como jugador, logró conquistar éxitos en el plano local, alcanzando además disputar una final de Copa Libertadores.

Su primera experiencia como entrenador del Franjeado para Ever Hugo fue en la temporada 1993, en donde arrasó en la temporada con Olimpia al conquistar el título de campeón invicto. Ese año, Almeida dirigió 16 partidos en Olimpia, ganó 10 y empató 6, con 29 goles a favor y solo 4 en contra.

Su segundo ciclo llegó 15 años después, en 2008, y se prolongó hasta los primeros meses del 2009, donde dirigió 21 partidos, ganando 8, empatando 8 y perdiendo 5.

Su periodo más recordado por los hinchas franjeados, llegó en el 2013, con aquella inolvidable campaña en Copa Libertadores, llegando nada menos que a la final cuando parecía algo imposible a comienzo de año.

Además de la Copa, Ever Hugo dirigió al Decano en los 44 partidos de ese año en el fútbol nacional (22 en el Apertura y 22 en el Clausura), consiguiendo 14 victorias, 13 empates y 17 derrotas. En el 2014, Almeida dirigió los primeros cuatro encuentros en el Apertura, logrando una victoria, un empate y dos derrotas.

Su último ciclo en el Decano fue en la temporada 2017, en donde dirigió 20 partidos oficiales, consiguió ocho victorias, nueve empates y encajó tres derrotas.

