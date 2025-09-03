Alfaro y los lesionados: “Están con nosotros”

El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, se refirió a los futbolistas que no pueden estar por lesión: Mathías Villasanti, Fabián Balbuena, Julio Enciso, Isidro Pitta y Ronaldo Dejesús.

Contó que Balbuena y Villasanti se comunicaron con él y lamentaron no poder estar. “Me llamaron y me dijeron: ‘Profe, no nos duele la lesión, nos duele no estar ahí, lo que daríamos por estar ahí’”, dijo.

“Ellos son parte de esto, son los riesgos que a veces tiene esta profesión. No les duele estar lesionados, les duele no estar acá, no poder ser parte del grupo”, agregó.

También reveló que Julio Enciso se comunicó con él y le dijo: “Profe, no sabe lo que estoy sufriendo, extraño estar ahí, con todos”.

Alfaro dejó en claro que todos son importantes y valoró la unidad del grupo.

La Albirroja mide este jueves a las 20:30 a Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ganando o empatando, certificará su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.