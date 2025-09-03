03 sept. 2025
Selección Paraguaya

Alfaro y los lesionados: “Están con nosotros”

Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, se refirió a los jugadores que no pueden estar por lesión. “Ellos son parte de esto, están con nosotros”, dijo.

Septiembre 03, 2025 01:27 p. m.
54762028335_387a269feb_o.jpg

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.

Foto: Prensa Albirroja

El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, se refirió a los futbolistas que no pueden estar por lesión: Mathías Villasanti, Fabián Balbuena, Julio Enciso, Isidro Pitta y Ronaldo Dejesús.

Contó que Balbuena y Villasanti se comunicaron con él y lamentaron no poder estar. “Me llamaron y me dijeron: ‘Profe, no nos duele la lesión, nos duele no estar ahí, lo que daríamos por estar ahí’”, dijo.

“Ellos son parte de esto, son los riesgos que a veces tiene esta profesión. No les duele estar lesionados, les duele no estar acá, no poder ser parte del grupo”, agregó.

También reveló que Julio Enciso se comunicó con él y le dijo: “Profe, no sabe lo que estoy sufriendo, extraño estar ahí, con todos”.

Alfaro dejó en claro que todos son importantes y valoró la unidad del grupo.

La Albirroja mide este jueves a las 20:30 a Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ganando o empatando, certificará su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

Más contenido de esta sección
aalfar.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro perfila el onceno con una novedad
Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, prepara una novedad en el onceno para medir este jueves a Ecuador.
Septiembre 02, 2025 09:28 p. m.
locales_810762_8539433.jpg
Selección Paraguaya
Supremacía absoluta de Paraguay jugando en casa ante Ecuador
La Albirroja mantiene el invicto jugando como local ante Ecuador por Eliminatorias a la Copa del Mundo.
Septiembre 02, 2025 07:00 p. m.
 · 
Guillermo Areco
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA (16).png
Selección Paraguaya
El inminente regreso de Paraguay al Mundial
En Hora Deportiva analizamos lo que se viene en el último combo de Eliminatorias en el que la Albirroja podría confirmar su retorno a la Copa del Mundo, tras largos 16 años de espera.
Septiembre 02, 2025 05:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Gzy0YCKXQAAIMh3.jpeg
Selección Paraguaya
Rambert Vera ansioso con la Albirroja
El histórico de la Albirroja, Rambert Vera, conversó con Fútbol a lo Grande y se refirió a la posibilidad de la clasificación paraguaya.
Septiembre 02, 2025 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Gzy0YCKXQAAIMh3.jpeg
Selección Paraguaya
Feliz por la convocatoria del “Pulpito”
El histórico Andrés Duarte celebró la convocatoria de su hijo a la Selección Paraguaya y afirmó que es un “premio al trabajo”.
Septiembre 02, 2025 12:06 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.46 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Pisando con mucha fuerza
La Selección Paraguaya cumplió su segundo día de trabajo en el Carde de Ypané, preparando la estrategia para el compromiso que afrontará ante Ecuador, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, que será el jueves 4 en el estadio Defensores del Chaco, desde las 20:30.
Septiembre 02, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más