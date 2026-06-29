29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Alemania vs. Paraguay: Paso a paso

La Selección Paraguaya se mide ante Alemania por el paso a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Junio 29, 2026 02:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Paraguay Alemania Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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