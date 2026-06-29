Alemania vs. Paraguay: Paso a paso

Después del empate de Paraguay con Australia, la Albirroja llegó a cuatro puntos y se quedó como tercera del Grupo D, pero con altas chances de avanzar. Mirá lo que hoy debe pasar para sellar la clasificación guaraní.
El empate sin goles entre Australia y Paraguay por la tercera fecha del grupo D de la Copa del Mundo alegró este viernes a los hinchas del país suramericano, que valoraron a la Albirroja y el probable avance de esta selección a la siguiente fase como una de las mejores terceras del torneo.