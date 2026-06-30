29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Maurício, el encargado de abrir el camino en los penales

Maurício, el encargado de patear el primer de Paraguay en la tanda ante Alemania, habló del desahogo que tuvo al momento de convertir y exteriorizó su alegría por el pase a octavos de final de la Copa del Mundo.

Junio 29, 2026 09:24 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mauricio Magalhães anotó el primer gol de la tanda de penales.

FIFA

La Selección Paraguaya hizo historia al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en tanda de penales tras un sufrido empate 1-1 en los 120 minutos que duró el comprmiso con la prórroga.

Maurício, hombre de refresco que convirtió el primer gol de Paraguay en la tanda de penales, habló en zona mixta tras el batacazo. “Desde el partido me estaba imaginando cómo patear el penal. El primero es muy importante, con el contexto de que ellos fallaron era la chance de ponernos arriba. Estoy muy feliz, una alegría indescriptible”, comenzó diciendo.

Sobre la descomunal actuación de Orlando Gill tapando dos tiros, Maurício solo tuvo palabras de elogio. “Sabemos el arquero que tenemos, estudiamos mucho lo que podría pasar. Orlando fue increíble, los que patearon y la hinchada perfecta”, destacó.

Sobre la dificultad del partido, Maurício valoró la victoria por los pergaminos del rival al cual eliminaron. “Sabemos la jerarquía de Alemania, fue un partido muy largo. Me sentí bien, fue un gran partido de todos”, destacó.

Por último se refirió al amor recíproco con la hinchada. “Gracias por el cariño que me dieron desde el primer día. Ahora a disfrutar con el equipo”, concluyó.

Selección Paraguaya Albirroja Maurício Magalhães
Redacción D10
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