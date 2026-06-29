29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay tiene equipo confirmado para buscar la hazaña

La Albirroja tiene su onceno de guerreros plenamente confirmado para lo que será el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Alemania.

Junio 29, 2026 04:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania.

La Selección Paraguaya ya tiene a los 11 guerreros que buscarán la hazaña de obtener el pasaporte a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Alemania, rival al cual enfrentará desde las 17:30 en el estadio de Boston.

La Albirroja pondrá un onceno con algunas modificaciones. No juegan con referencia al empate ante Australia, Diego Gómez por suspensión, Omar Alderete por lesión y Alexandro Maidana y Gustavo Velázquez por decisión técnica.

Reaparecen Juan José Cáceres como lateral derecho, José Canale que será titular por primera vez en la zaga, Damián Bobadilla en el mediocampo y Miguel Almirón por las bandas tras haber cumplido su fecha de sanción.

Gustavo Alfaro manda a la cancha ante Alemania al siguiente equipo titular: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez (C), José Canale y Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Matías Galarza; Julio Enciso, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos.

Por su lado, Nagelsmann parece ceder a las presiones del entorno de Alemania que reclamaban la titularidad del artillero Undav. El delantero del Stuttgart, que ha marcado tres goles, fue suplente en todos los partidos de la primera fase.

Alemania sale con: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathanael Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz; Deniz Undav y Kai Havertz.

Paraguay y Alemania se enfrentan desde las 17:30 en el estadio de Boston por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Dirige el marroquí Jalal Jayed que contará con la asistencia de sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. En el var estará la nicaraguense Tatiana Guzman.

Copa del mundo Selección Paraguaya Alemania
Redacción D10
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