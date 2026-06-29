José Canale: “Estamos ante una gran final”

Paraguay está a horas de definir su suerte en la Copa del Mundo 2026 y uno de los defensas albirrojos, que será titular contra Alemania, es José Canale. Del duelo, el zaguero dijo: “Estamos muy confiados, estamos ante una gran final para nosotros”.

En charla para Versus, indicó que “como grupo es un desafío muy grande. Estamos expectantes y confiados”. Paraguay se medirá con Alemania por un lugar en los octavos de final del Mundial.

Además, al ser consultado si se trataría del partido más importante de su carrera, respondió: “Si, porque estás representando a tu país (…) Es un desafío muy lindo”.

De Gustavo Gómez destacó que “en todo momento te está dando consejos. Es un referente, un capitán nato. Se nota y se siente en el grupo. No solo conmigo sino con todos los compañeros”.

Paraguay chocará con Alemania en el Estadio Boston, a partir de las 17:30, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.