29 jun. 2026
Selección Paraguaya

José Canale: “Estamos ante una gran final”

El defensa paraguayo José Canale se refirió al duelo contra Alemania y aseveró: “Estamos ante una gran final”.

Junio 29, 2026 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
José Canale

José Canale será titular ante Alemania.

Foto: Gentileza - Paraguay

Paraguay está a horas de definir su suerte en la Copa del Mundo 2026 y uno de los defensas albirrojos, que será titular contra Alemania, es José Canale. Del duelo, el zaguero dijo: “Estamos muy confiados, estamos ante una gran final para nosotros”.

En charla para Versus, indicó que “como grupo es un desafío muy grande. Estamos expectantes y confiados”. Paraguay se medirá con Alemania por un lugar en los octavos de final del Mundial.

Además, al ser consultado si se trataría del partido más importante de su carrera, respondió: “Si, porque estás representando a tu país (…) Es un desafío muy lindo”.

De Gustavo Gómez destacó que “en todo momento te está dando consejos. Es un referente, un capitán nato. Se nota y se siente en el grupo. No solo conmigo sino con todos los compañeros”.

Paraguay chocará con Alemania en el Estadio Boston, a partir de las 17:30, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Alemania José Canale Selección Paraguaya
Redacción D10
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