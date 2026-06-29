29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro: Si puede ganar a Argentina o Brasil, también puede con Alemania

“Ya hemos estado frente a Argentina, frente a Brasil, equipos de la misma envergadura o de mayor envergadura que la que puede tener Alemania”, dijo el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro.

Junio 29, 2026 02:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro y Gustavo Gómez hablan en conferencia de prensa.

Foto: Gentileza APF

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró que la eliminatoria de dieciseisavos de final contra Alemania es un reto para la Albirroja, pero recordó que el equipo ya fue capaz de sacar adelante partidos frente a potencias como Argentina y Brasil.

“Ya hemos estado frente a Argentina, frente a Brasil, equipos de la misma envergadura o de mayor envergadura que la que puede tener Alemania”, dijo Alfaro durante una rueda de prensa en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos), en la previa del enfrentamiento.

“Son todos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ya los hemos enfrentado y, obviamente, nos ha costado mucho, pero los hemos podido sacar adelante. Así que, ¿por qué no esta?”, preguntó el técnico de nacionalidad argentina.

Alfaro volvió a justiciar el dibujo ultradefensivo que presentó en el último partido de la fase de grupos contra Australia para asegurar el empate y afirmó que la “fortaleza defensiva” será la clave que defina a los mejores equipos del Mundial.

“Paraguay debe ser el único lugar donde no se festejó que clasificamos a la siguiente fase. Porque no clasificamos segundos, porque el técnico es un cagón”, ironizó el seleccionador tras las críticas recibidas.

“Mientras en Paraguay se estaban mirando los Mundiales por televisión, Australia estaba jugando Mundiales. Y digo: ¿por qué razón nosotros tenemos que ganarle a cualquier de cualquier manera, porque sí?”, dijo.

Para Alfaro, la selección “que más fortaleza defensiva tenga” tendrá mejores opciones para pasar ronda.

“Los equipos que más posesión tengan son los que más lejos van a llegar. Pero si no tienen fortaleza defensiva, ahí le va a ser difícil. Entonces, ¿quién va a terminar imponiéndose? El que más fortaleza defensiva tenga”, afirmó.

Selección Paraguaya Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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