Los albirrojos ya tiñen Boston con los colores de la Selección

Crece la expectativa a pocas horas de lo que será el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre nuestra querida Selección Paraguaya y Alemania marcado para las 17:30 en el estadio de Boston donde las localidades se encuentran completamente agotadas.

Son miles los hinchas albirrojos que dirán presente en Boston, teniendo en cuenta la cercanía con ciudades con gran cantidad de paraguayos residentes en los Estados Unidos. Se estiman unos 7.000 a 10.000 albirrojos presentes alentando al equipo de Gustavo Alfaro.

Nuestro enviado especial Santiago Riquelme Giurland compartió algunas postales de los hinchas paraguayos que ya están apostados en las afueras del estadio de Boston.

Muchos paraguayos presentes en las afueras del estadio de Boston.