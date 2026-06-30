29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Andrés Cubas y su mensaje al mundo: “Paraguay no va a dejar de pelear”

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar a Alemania en la tanda de penales, dejó imágenes imborrables y declaraciones cargadas de emoción. Uno de los que tomó la palabra después de la hazaña fue Andrés Cubas, quien destacó el espíritu de lucha de la Albirroja y envió un emotivo mensaje a todo el mundo.

Junio 29, 2026 09:41 p. m. • 
Por Redacción D10
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Impresionante. Andrés Cubas no dejó pasar nada. Su espíritu deportivo superó a todo.

Gentileza

La épica clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar a Alemania en la tanda de penales, dejó imágenes imborrables y declaraciones cargadas de emoción. Uno de los que tomó la palabra después de la hazaña fue Andrés Cubas, quien destacó el espíritu de lucha de la Albirroja y envió un emotivo mensaje al pueblo paraguayo.

“Que disfruten, que estos momentos son increíbles, que van a quedar en la memoria de todos”, expresó el mediocampista, consciente de la alegría que se vive en cada rincón del país tras una de las victorias más importantes en la historia reciente de la selección.

Cubas también tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados que acompañaron al equipo en el estadio y para todos los paraguayos que siguieron el partido desde cualquier parte del mundo. “Agradecerles tanto a la gente que estuvo acá, a la gente que está en Paraguay y en todo el mundo, que seguramente estuvieron haciendo fuerza por nosotros y brindándonos su apoyo. Esta victoria es para ellos”, afirmó.

El volante dejó en claro que la clasificación ante una potencia mundial como Alemania no cambia la esencia de este grupo dirigido por Gustavo Alfaro, que se ha caracterizado por la entrega y el sacrificio. “Ahora que venga el rival que fuera en la siguiente ronda, Paraguay no va a dejar de pelear, no va a dejar de tomar cada partido como una guerra”, sentenció.

Sobre el duelo frente a los alemanes, Cubas resaltó la convicción con la que salió la Albirroja al campo de juego. “Sabíamos que éramos 11 contra 11 en la cancha, que dependía de nosotros y que íbamos a pelear, como lo hace siempre este grupo. Lo demostramos”, señaló.

La victoria sobre Alemania quedará grabada en la memoria de varias generaciones de paraguayos. Y el mensaje de Andrés Cubas resume a la perfección el espíritu de esta selección: un equipo que no se rinde, que compite ante cualquiera y que sueña en grande.

Tras la heroica clasificación, la ilusión se multiplica en todo el país. La Albirroja ya escribió una página dorada en el Mundial 2026, pero sus protagonistas dejan en claro que la historia todavía no terminó.

Mundial FIFA 2026 Albirroja Selección Paraguaya Andrés Cubas Alemania
Redacción D10
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