29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Sin sufrir no lo podíamos conseguir”

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, destacó la enorme alegría que generó eliminar a Alemania pero destacó que sufriendo era el único camino para llegar al objetivo.

Junio 29, 2026 09:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, habló brevemente en zona mixta tras la histórica victoria de la Albirroja y dejó un par de frases fiel a su estilo tras eliminar a Alemania en tanda de penales por el marcador de 4-3 tras el intenso 1-1 en los 120 minutos.

El cazador de utopías se refirió al triunfo de la Albirroja destacando que la manera de conseguirla fue fiel al estilo de nuestro país. “Sin sufrir no lo podíamos conseguir”, comenzó diciendo el estratega argentino.

Consultado sobre lo que dejó la victoria de Paraguay y el entusiasmo que genera eso en todo el país, Alfaro sonrió y declaró lo siguiente. “Yo creo que la gente sabe el esfuerzo que hicimos y lo que nos costó. Se lo regalamos a toda la gente que sabía que lo podíamos lograr”, sentenció.

Paraguay avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo donde enfrentará al ganador del partido entre Suecia y Francia. El juego de octavos está programado para el sábado a las 18:00 en Philadelphia.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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