23 abr. 2026
Fútbol Internacional

Alejandro Domínguez se reúne con el presidente de Ecuador y la FIFA

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, a Gianni Infantino, presidente de FIFA y Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Abril 23, 2026 04:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Domínguez

La reunión se llevó a cabo en el centro colonial de Quito.

Foto: Gentileza - Alejandro Domínguez

La cita, que tuvo lugar en el centro colonial de Quito, donde está Carondelet, fue de carácter “reservada”, informó a EFE una fuente de la Presidencia.

En el encuentro también participó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de fútbol (FEF).

Al salir de la cita, Domínguez destacó que es la primera vez que habrá seis representantes sudamericanos en el Mundial: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

La vigésima tercera edición del torneo comenzará el 11 de junio.

Domínguez, quien preside la Conmebol desde el 26 de enero de 2026, presidirá desde este jueves, en Quito, el 82 Congreso ordinario de la entidad que agrupa a las autoridades del fútbol de 10 países.

“Son solamente buenas noticias porque hemos cumplido diez años en la gestión, hemos reinvertido en el fútbol directamente a las asociaciones, miembros y clubes participantes de nuestros torneos, más de tres mil cien millones de dólares, un monto récord, un monto histórico”, dijo.

Además, destacó el récord de audiencia de 749 millones de personas viendo las finales de la Conmebol Libertadores y Sudamericana. “La Conmebol sigue creciendo, va a seguir apostando a crecer”, subrayó en declaraciones a la prensa.

Alejandro Domínguez Conmebol FIFA Gianni Infantino
Redacción D10
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