12 jun. 2026
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Fantástica qualy para Dürksen en Barcelona

El paraguayo Joshua Dürksen firmó el segundo mejor tiempo en Barcelona.

Junio 12, 2026 01:43 p. m. • 
Por Redacción D10
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El piloto paraguayo se quedó con el segundo lugar en la parrilla de salida.

Foto: @InvictaRacing

Tras una serie de fechas sin sabores, este viernes el piloto paraguayo Joshua Dürksen sacó algo de su repertorio y consiguió marcar un gran tiempo en la prueba de clasificación en Barcelona, que corresponde a la quinta jornada del campeonato de la Fórmula 2.

El paraguayo estableció un tiempo de 1:24.945, apenas + 0.1S de su compañero de equipo Rafael Cámara que volvió a quedarse con la “Pole Position” para la Feature del día domingo.

Con estos resultados el paraguayo partirá desde el segundo lugar en la parrilla de salida el día domingo, mientras que en la Sprint del sábado deberá salir desde la posición número 10. La acción de la jornada sabatina comenzará las 9.15 de nuestro país, mientras que la corrida principal será a las 4.25 del domingo.

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Redacción D10
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