Enrique Sánchez valora el triunfo en La Nueva Olla

Nacional derrotó a Cerro Porteño en La Nueva Olla para retomar su condición de líder en el torneo Apertura, algo que llena de satisfacción al presidente tricolor Enrique Sánchez.

En charla con Fútbol a lo Grande, Sánchez valoró la victoria ante el Ciclón por el contexto del cual llegaban a ese partido. “Veníamos de perder de forma dolorosa ante Olimpia y para nosotros fue importante por lo que fue el fin de semana anterior donde terminamos perdiendo en los últimos segundos”, arrancó diciendo.

Enrique Sánchez destacó el gran plantel que tiene Nacional. “Se conjuga muy bien la juventud del plantel con la experiencia de otros. Todos están en buenas condiciones, le dan frescura al plantel que no baja la intensidad”, detalló.

Siguiendo con su destaque al equipo, Sánchez indicó que prácticamente todos tienen el mismo nivel. “Por el plantel que tenemos no sabemos quién es titular y quién suplente”, subrayó. “Los cambios fueron claves, entraron bien para darle a Nacional ese segundo gol tranquilizador”, agregó.

La clave para armar este plantel fue encontrar la base y sumarle la llegada de un gran entrenador. “Nos costó el año pasado armar una base, lo encontramos ya casi al final de temporada y sobre esa base armamos este proceso 2026 con Felipe Giménez a la cabeza”, indicó.

Por último se refirió a lo que será el siguiente duelo ante Ameliano, marcado para este jueves a las 20:30 en el Arsenio Erico. “Hasta ahí dura esta alegría, esto es así. Ya hay que pensar en Ameliano para poder sumar una nueva victoria”, advirtió.

SE MANTIENE LA POLÍTICA

Enrique Sánchez también explicó que el aspecto financiero sigue siendo sano en las arcas del club Nacional. “No podemos pagar los salarios que pagan otros equipos. Tenemos una política interna que respetamos para no salir de nuestro presupuesto”, concluyó.