16 feb. 2026
Nacional

Enrique Sánchez valora el triunfo en La Nueva Olla

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, le dio toda la importancia al triunfazo que sacó la Academia ante Cerro Porteño para volver a liderar el torneo Apertura.

Febrero 16, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-15 at 20.58.38.jpeg

Nacional derrotó a Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Dani Duarte - ÚH

Nacional derrotó a Cerro Porteño en La Nueva Olla para retomar su condición de líder en el torneo Apertura, algo que llena de satisfacción al presidente tricolor Enrique Sánchez.

En charla con Fútbol a lo Grande, Sánchez valoró la victoria ante el Ciclón por el contexto del cual llegaban a ese partido. “Veníamos de perder de forma dolorosa ante Olimpia y para nosotros fue importante por lo que fue el fin de semana anterior donde terminamos perdiendo en los últimos segundos”, arrancó diciendo.

Enrique Sánchez destacó el gran plantel que tiene Nacional. “Se conjuga muy bien la juventud del plantel con la experiencia de otros. Todos están en buenas condiciones, le dan frescura al plantel que no baja la intensidad”, detalló.

Siguiendo con su destaque al equipo, Sánchez indicó que prácticamente todos tienen el mismo nivel. “Por el plantel que tenemos no sabemos quién es titular y quién suplente”, subrayó. “Los cambios fueron claves, entraron bien para darle a Nacional ese segundo gol tranquilizador”, agregó.

La clave para armar este plantel fue encontrar la base y sumarle la llegada de un gran entrenador. “Nos costó el año pasado armar una base, lo encontramos ya casi al final de temporada y sobre esa base armamos este proceso 2026 con Felipe Giménez a la cabeza”, indicó.

Por último se refirió a lo que será el siguiente duelo ante Ameliano, marcado para este jueves a las 20:30 en el Arsenio Erico. “Hasta ahí dura esta alegría, esto es así. Ya hay que pensar en Ameliano para poder sumar una nueva victoria”, advirtió.

SE MANTIENE LA POLÍTICA

Enrique Sánchez también explicó que el aspecto financiero sigue siendo sano en las arcas del club Nacional. “No podemos pagar los salarios que pagan otros equipos. Tenemos una política interna que respetamos para no salir de nuestro presupuesto”, concluyó.

Redacción D10
Nacional.jfif
Nacional
Felipe Giménez, contento con el “arranque prometedor”
Nacional, el puntero e invicto del campeonato, tendrá que medir a uno de sus escoltas en la fecha 4, se enfrentará ante Olimpia, el domingo desde las 20:15 en el Arsenio Erico. Este duelo promete muchas emociones y gritos sagrados.
Febrero 04, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
G8kuJPDWYAAI_u4.jpg
Nacional
Felipe Giménez con los pies sobre la tierra
Felipe Giménez, técnico de Nacional, el solitario líder del torneo Apertura, mantiene la calma pese a la efervecencia del hincha tricolor por estar en una privilegiada posición.
Febrero 01, 2026 06:20 p. m.
 · 
Redacción D10
20260129_151042.jpg
Nacional
Felipe Giménez apunta a un juego especial
Felipe Giménez, técnico del líder Nacional, habló de lo que se viene ante 2 de Mayo y de la visita del seleccionador nacional Gustavo Alfaro.
Enero 29, 2026 03:12 p. m.
 · 
Redacción D10
fjff.jpg
Nacional
Hugo Adrián Benítez: “Dejar la vida por estos colores”
Hugo Adrián Benítez, autor del gol del triunfo para Nacional, dio sus sensaciones y habló de lo que viene.
Enero 28, 2026 01:02 p. m.
Nacional.jpg
Nacional
Felipe Giménez: “La victoria te da confianza”
Felipe Giménez, técnico de Nacional, valoró el ajustado triunfo ante Luqueño, asegurando que un resultado positivo siempre ayuda para trabajar mejor y crecer en confianza.
Enero 28, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
nacional 1.jpg
Nacional
Roque: “La idea es coronar todo el trabajo con un título”
Roque Santa Cruz, legendario delantero paraguayo, se apresta para protagonizar otro año como profesional y en el que buscará cerrar con un título. “Esa es la consigna y el objetivo claro”, comentó.
Enero 22, 2026 02:52 p. m.
