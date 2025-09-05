Albinotas: Paraguay vs. Ecuador

A MAL CLIMA, BUENA ONDA. El público albirrojo brindó un acompañamiento masivo al equipo paraguayo, más allá del clima algo hostil que se presentó en el día. Desde tempranas horas el ambiente tuvo un colorido importante, ya que en redes sociales se virilizaban imágenes de estudiantes embanderados con los colores albirrojos, para luego volcar por las calles toda la efervescencia, con un movimiento popular que copó las adyacencias del Defensores del Chaco.

DE PRIMER NIVEL. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) preparó nuevamente una gran fiesta en la previa al compromiso, algo que se hizo tradición en las Eliminatorias, principalmente desde la llegada de Gustavo Alfaro como DT. La música ambientó en la previa, con la participación de los DJs, seguido por un número musical que animó el ambiente antes del ingreso de los equipos, entonando clásicos bien futboleros con el grupo Talento de Barrio y el clásico Próceres de Mayo, que hizo vibrar en un momento único en la entonación del “Paraguay Tu Papá”, para vivir una noche inolvidable.

PRESENTES DE CERCA. Los medios Radio Monumental, y el Multimedios de ÚH, D10 y Telefuturo tuvieron un despliegue fantástico, compartiendo de cerca con el hincha, brindando un seguimiento espectacular, cubriendo todos los detalles del evento.

LA CARAVANA DE LA GENTE. Y lo más esperado antes del inicio del juego fue la salida del bus de Ypané, que tuvo otra vez un masivo acompañamiento de la gente, que embanderó las principales arterias capitalinas, en donde pasó el recorrido, como empujando con el aliento y depositando la ilusión de un pueblo en el puñado de jugadores, que retribuyeron el cariño con los saludos. Otra vez el Mercado Municipal Número 4 fue el punto de mayor emoción, ya que el común trabajador dejó por un momento sus quehaceres para tener su momento íntimo con el equipo.

YA ES COSTUMBRE. Reconocimiento pleno del público a los jugadores, ya que en la previa los aplausos fueron de los cuatro costados, al momento de escuchar la conformación del equipo. La comunión de la gente por el equipo es plena, y atrás quedaron los malos recuerdos de procesos anteriores en donde solo 2 o 3 se salvaban de los chiflidos y reproches.

RECEPCIÓN DE LUJO. El mosaico ya va formando parte repetida para acompañar a la Albirroja, desplegando esta vez en el sector de Plateas, el clásico rugido del león, con la frase “Albirroja Yo Te Amo”, como confirmando el compromiso de generaciones anteriores prolongadas a este presente, todo esto con el despliegue de fuegos artificiales, brindando como es costumbre un marco espectacular y de primer nivel.