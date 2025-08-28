Aitor García se fue feliz de Olimpia, con dos títulos ganados

Con la salida de Ramón Díaz del banquillo de Olimpia, otro que también se alejó es Aitor García, quien se desempeñaba como director deportivo. “Me voy feliz por haber ganado dos campeonatos con Olimpia”, aseveró.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el español indicó que “fue una decisión que tomamos en conjunto con el presidente. Obviamente un poco triste por tantos años en el club, porque le tengo mucho cariño, pero es totalmente entendible”.

Aitor García mencionó que para él “es mucho mejor este plantel que con el que salíamos campeones el año pasado”, aunque entiende que cuando se tiene “un arranque como ha tenido Olimpia este semestre es lógico que el siguiente en salir sea el director deportivo”.

Por otro lado, acerca de su trabajo en el club, explicó que entiende que en su posición iba “a estar muy expuesto a las críticas. Entiendo que mi figura se utilizaba cada vez que se tomaba una decisión que no era popular o cuando algo malo pasaba”. El que lo reemplazará en el cargo es Arístides Masi.