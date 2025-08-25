25 ago. 2025
Matías Cáceres, preocupado por goles agónicos

El delantero del 2 de Mayo Matías Cáceres se refirió en charla con Fútbol a lo Grande a la falta de concentración de su equipo en el último tramo de los partidos; en el caso más reciente su rival fue Ameliano, que llegó a la paridad en el minuto 87 del partido.

Agosto 25, 2025 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
2 DE MAYO_62676284.jpg

“Deberíamos trabajar más en los últimos 15 minutos, porque nos cuesta sostener la ventaja”, señaló el delantero después del 1-1 en el estadio Río Parapití. El ofensivo fue consultado sobre la situación de la intensa neblina que fue protagonista desde los 70 minutos de juego, a lo que manifestó que “la neblina no fue tan decisiva, ya nos tocó jugar así en los entrenamientos”, finalizó Cáceres. En la fecha 10 el Gallo visitará a Recoleta.

2 de Mayo Torneo Clausura
Redacción D10
