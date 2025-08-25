Matías Cáceres, preocupado por goles agónicos

“Deberíamos trabajar más en los últimos 15 minutos, porque nos cuesta sostener la ventaja”, señaló el delantero después del 1-1 en el estadio Río Parapití. El ofensivo fue consultado sobre la situación de la intensa neblina que fue protagonista desde los 70 minutos de juego, a lo que manifestó que “la neblina no fue tan decisiva, ya nos tocó jugar así en los entrenamientos”, finalizó Cáceres. En la fecha 10 el Gallo visitará a Recoleta.