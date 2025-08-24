Trinidense se roba el invicto de un Cerro puntero, pero dolido

Olvidarse de la eliminación copero y mantener la buena marcha en el Torneo Clausura fueron los objetivos de Cerro Porteño este domingo en su casa, en el ueno La Nueva Olla, frente a un Sportivo Trinidense que buscaba mantenerse en la parte linda de la clasificación.

El Ciclón, con un equipo ofensivo, generó una situación de peligro ya a los 3’ que derivó en un penal de César Benítez sobre Juan Manuel Iturbe. Tras un análisis VAR, el juez Carlos Paúl Benítez pitó la falta. De la ejecución se encargó Federico Carrizo y el argentino no defraudó a la parcialidad azulgrana a los 8’.

Con el 1-0, el elenco local fue desacelerando y la visita controló más la pelota, careciendo de profundidad y se expuso a los contragolpes cerristas. A los 26’, Juan Iturbe se sostuvo en el aire para conectar de cabeza un centro y su frentazo pasó muy cerca de la portería.

No obstante, en caso de haber entrado no subiría al marcador porque previamente, Blas Riveros había sujetado a Diego Melgarejo en el área azulgrana. El VAR actuó y, otra vez, Carlos Paúl Benítez señaló el penal. Desde los 12 pasos, Fernando Romero puso el 1-1 del cotejo a los 32’.

Antes del cierre del primer tiempo, con un Cerro Porteño protagonista, Diego Melgarejo impidió lo que iba a ser el gol de Luis Amarilla. El Ciclón buscó, con mayor determinación, el segundo en el complemento frente a un Sportivo Trinidense que se mantuvo ordenado.

Recién a los 63’ se registró una acción de peligro cuando a Ignacio Aliseda le faltó definición para aprovechar el error defensivo de Axel Cañete. Al minuto siguiente y desde buena posición, un remate mordido de Luis Amarilla no encontró la portería.

Barrio Obrero quedó en shock a los 69’: Federico Carrizo perdió un balón y el contragolpe visitante fue letal. Ronaldo Báez definió cruzado ante la salida de Alexis Martín y clavó el segundo. Las malas noticias continuaron para el Ciclón ya que el en su intento por recuperar la pelota, Federico Carrizo había cometido una falta dura sobre Tomás Rayer que le valió la tarjeta roja.

Cerro Porteño, a pesar de estar con 10 hombres, insistió con el empate. Ignacio Aliseda y Luis Amarilla tuvieron chances, pero el que sacudió las redes fue Joel Román, quien con un tiro colocado instaló el 1-3 a los 85’.

Con ese tanto se completó la remontada del Sportivo Trinidense que dejó sin invicto el certamen y por si fuera poco, por vez primera sumó tres puntos en La Nueva Olla.

Por errores propios, Cerro Porteño cayó en su casa y si bien mantendrá su condición de puntero, está atravesando por días complicados sumando su eliminación de la Copa Libertadores.