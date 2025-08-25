25 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Pódcast: Los grandes, golpeados y con muchas dudas

En Hora Deportiva analizamos el momento que viven Olimpia y Cerro Porteño luego de sus derrotas el último fin de semana.

Agosto 25, 2025 05:24 p. m.
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png

Mal momento de los grandes del fútbol paraguayo.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Santiago Riquelme y Derlis Matto, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el momento de Olimpia y Cerro Porteño en el campeonato Clausura 2025.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Hora Deportiva Cerro Porteño Olimpia
Más contenido de esta sección
Rubio Ñu
Fútbol Paraguayo
Rubio Ñu no afloja; el 12 de Junio, en riesgo
Rubio Ñu volvió a ganar y se mantiene firme en la parte más alta de la clasificación, mientras que el 12 de Junio volvió a caer y está en riesgo su segundo lugar en la tabla de la Intermedia.
Agosto 23, 2025 01:23 p. m.
Cristian Colmán
Fútbol Paraguayo
Cristian Colman y el paralelismo con Edinson Cavani
El jugador de Nacional, Cristian Colmán tuvo la chance para hacer el segundo gol de su equipo ante Atlético Tembetary, pero no definió bien. Charlando con su papá, se acordaron de Edinson Cavani, atacante de Boca Juniors.
Agosto 23, 2025 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Piris Da Motta
Fútbol Paraguayo
Piris da Motta se perdería varios juegos del Azulgrana
Tras la eliminación internacional, Cerro Porteño encarará el resto del semestre con la mente puesta exclusivamente en el Torneo Clausura y la Copa Paraguay.
Agosto 23, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Facundo Insfrán
Fútbol Paraguayo
Olimpia, con novedades en Mallorquín
Olimpia termina hoy su preparación para enfrentar mañana a General Caballero, desde las 16:00, en el estadio Ka’a rendy, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.
Agosto 23, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. Ameliano: Juego vital en Pedro Juan Caballero
El Sportivo Ameliano visita esta tarde al 2 de Mayo en un cotejo clave pensando en la continuidad de su entrenador Humberto García. El choque arrancará a las 16:00.
Agosto 23, 2025 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño Recoleta
Fútbol Paraguayo
Juego clave en Itauguá: Luqueño recibe a Recoleta
Sportivo Luqueño y Deportivo Recoleta FC darán continuidad a la jornada 9 del Torneo Clausura 2025, que encuentra a estos equipos con necesidades diferentes.
Agosto 23, 2025 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más