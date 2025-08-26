Éver Hugo Almeida, el elegido en Olimpia

Uno de los ídolos de Olimpia, Éver Hugo Almeida, está para asumir nuevamente el desafío de dirigir al conjunto decano después de la renuncia de Ramón Díaz. El que fuera multicampeón en su etapa de jugador del club, firmaría un contrato hasta diciembre de 2026.

Falta anuncio oficial. Ever Almeida vuelve a la conducción técnica de Olimpia. Fútbol a lo Grande 1080 am. — Arturo Máximo Rubin (@ArturoMRubin) August 26, 2025

La oficialización del anuncio se realizaría en las próximas horas. Hace un mes, el estratega estaba a cargo del Mushuc Runa ecuatoriano, equipo con el que realizó una gran campaña en Copa Sudamericana 2025.

La última etapa de Éver Hugo Almeida en Olimpia se produjo en el Torneo Clausura 2017, después de una caída frente al Deportivo Capiatá.