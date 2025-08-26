26 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Éver Hugo Almeida, el elegido en Olimpia

Éver Hugo Almeida está para volver nuevamente a su casa, a Olimpia. Tras la salida de Ramón Díaz, y a falta del anuncio oficial, el entrenador se sentará en el banquillo decano.

Agosto 26, 2025 05:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Éver Hugo Almeida

Éver Hugo Almeida

Uno de los ídolos de Olimpia, Éver Hugo Almeida, está para asumir nuevamente el desafío de dirigir al conjunto decano después de la renuncia de Ramón Díaz. El que fuera multicampeón en su etapa de jugador del club, firmaría un contrato hasta diciembre de 2026.

La oficialización del anuncio se realizaría en las próximas horas. Hace un mes, el estratega estaba a cargo del Mushuc Runa ecuatoriano, equipo con el que realizó una gran campaña en Copa Sudamericana 2025.

La última etapa de Éver Hugo Almeida en Olimpia se produjo en el Torneo Clausura 2017, después de una caída frente al Deportivo Capiatá.

Fútbol paraguayo Olimpia
Redacción D10
