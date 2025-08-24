Ramón Díaz dejó de ser entrenador de Olimpia

Ramón Díaz no continúa en Olimpia después de la derrota sufrida este domingo frente a General Caballero JLM por 2-0, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Emiliano Díaz, su hijo y asistente, aseveró en conferencia de prensa: “Las cosas no se dieron como nosotros queríamos. Claramente somos los únicos responsables y decidimos dar un paso al costado con todo el cuerpo técnico”.

El cuerpo técnico se va después de siete partidos jugados, con solo dos victorias logradas, dos empates y tres caídas. “Los resultados no se dieron”, agregó Ramón Díaz, quien fue anunciado un 17 de julio y duró poco más de un mes.