Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño, resaltó el compromiso de Julio César Cáceres, quien rechazó la propuesta de Olimpia. En medio de esto, tras una consulta, indicó el club tiene un interés particular en la entidad auriazul.

“Olimpia tiene una fijación especial con Luqueño. Varias veces quisieron sacarnos jugadores”, comentó en contacto para el programa Fútbol a lo Grande. El mandamás no quiso profundizar el tema de las Formativas, pero ante la pregunta dijo: “En una ocasión lo consiguieron y en otra no y tuvieron que sentarse a negociar con nosotros”.

El hecho de tentarle al técnico luqueño lo tomaron “mal, así como cuando también nos quieren llevar jugadores de las Formativas. Creo que si es siempre dentro del marco del respeto, como hombres de fútbol, nadie se va a enojar, pero cuando te quieren hacer las cosas a las espaldas lógicamente que vamos a reaccionar”.

“Ya no vale la pena porque no quiero generar una confrontación. No busco pelear, no es mi forma de ser, pero cuando sentimos que nos quieren jugar mal, vamos a salir a defender. Pero no vamos a ser gente que busque problemas”, sentenció Daniel Rodríguez.