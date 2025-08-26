26 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

“Olimpia tiene una fijación especial con Luqueño”

Si bien no quiso profundizar el tema, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, mencionó que “Olimpia tiene una fijación especial” con la entidad auriazul. Esto surgió después del caso de Julio César Cáceres y de algunos jugadores de las Formativas del club de Luque.

Agosto 26, 2025 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño

En Luqueño sigue firme el entrenador Julio César Cáceres.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño, resaltó el compromiso de Julio César Cáceres, quien rechazó la propuesta de Olimpia. En medio de esto, tras una consulta, indicó el club tiene un interés particular en la entidad auriazul.

Olimpia tiene una fijación especial con Luqueño. Varias veces quisieron sacarnos jugadores”, comentó en contacto para el programa Fútbol a lo Grande. El mandamás no quiso profundizar el tema de las Formativas, pero ante la pregunta dijo: “En una ocasión lo consiguieron y en otra no y tuvieron que sentarse a negociar con nosotros”.

El hecho de tentarle al técnico luqueño lo tomaron “mal, así como cuando también nos quieren llevar jugadores de las Formativas. Creo que si es siempre dentro del marco del respeto, como hombres de fútbol, nadie se va a enojar, pero cuando te quieren hacer las cosas a las espaldas lógicamente que vamos a reaccionar”.

Ya no vale la pena porque no quiero generar una confrontación. No busco pelear, no es mi forma de ser, pero cuando sentimos que nos quieren jugar mal, vamos a salir a defender. Pero no vamos a ser gente que busque problemas”, sentenció Daniel Rodríguez.

Torneo Clausura Sportivo Luqueño Olimpia
Redacción D10
