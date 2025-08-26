26 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

¿Cómo se jugará la fecha 10 del Clausura?

La novena fecha fue tormentosa para los grandes, y la 10 se viene cargada de emociones con juegos atractivos. Así será el décimo capítulo del Torneo Clausura.

Agosto 26, 2025 03:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño chocará con Olimpia.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

El Torneo Clausura tiene su jornada 10 completamente programada. Si bien se menciona que el duelo Sportivo Luqueño vs. Olimpia podría cambiar de escenario, de esta manera se disputará un nuevo episodio del certamen.

Fecha 10

Viernes 29 de agosto

-Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Luis Alfonso Giagni

Hora: 16:00

-Sportivo Ameliano vs. Nacional

Estadio: Ameliano Villeta

Hora: 18:30

Sábado 30 de agosto

-Recoleta vs. 2 de Mayo

Estadio: Ricardo Gregor

Hora: 16:00

-Olimpia vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Antonio Aranda

Hora: 18:30

Domingo 31 de agosto

-Libertad vs. Cerro Porteño

Estadio: La Huerta

Hora: 16:00

-Guaraní vs. General Caballero JLM

Estadio: La Arboleda

Hora: 18:30

Torneo Clausura
Redacción D10
