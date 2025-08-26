¿Cómo se jugará la fecha 10 del Clausura?

El Torneo Clausura tiene su jornada 10 completamente programada. Si bien se menciona que el duelo Sportivo Luqueño vs. Olimpia podría cambiar de escenario, de esta manera se disputará un nuevo episodio del certamen.
Fecha 10
Viernes 29 de agosto
-Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Luis Alfonso Giagni
Hora: 16:00
-Sportivo Ameliano vs. Nacional
Estadio: Ameliano Villeta
Hora: 18:30
Sábado 30 de agosto
-Recoleta vs. 2 de Mayo
Estadio: Ricardo Gregor
Hora: 16:00
-Olimpia vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Antonio Aranda
Hora: 18:30
Domingo 31 de agosto
-Libertad vs. Cerro Porteño
Estadio: La Huerta
Hora: 16:00
-Guaraní vs. General Caballero JLM
Estadio: La Arboleda
Hora: 18:30