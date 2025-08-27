27 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Sergio Aquino dejará el banquillo de Libertad

El hasta ahora entrenador de Libertad, Sergio Aquino, dejará de serlo después del partido que el equipo sostenga por Copa Paraguay.

Agosto 27, 2025 10:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Sergio Aquino

Sergio Aquino dejará la dirección técnica repollera.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Sergio Aquino se despedirá de la dirección técnica de Libertad el jueves, después del encuentro que el cuadro gumarelo disputará con el 24 de Setiembre, por la Copa Paragua.

La goleada recibida ante Guaraní pesó en el campamento repollero, pero a raíz de que se trata de un técnico, que como jugador fue emblema del club, la institución liberteña le dejará dirigir el choque copero.

Posteriormente, Sergio Aquino tendría otro cargo en la entidad. Como técnico levantó tres títulos en Libertad: Copa Paraguay 2024, Supercopa Paraguay 2024 y el Torneo Apertura 2025.

Libertad Sergio Aquino Copa Paraguay
Redacción D10
