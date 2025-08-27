Sergio Aquino dejará el banquillo de Libertad

Sergio Aquino se despedirá de la dirección técnica de Libertad el jueves, después del encuentro que el cuadro gumarelo disputará con el 24 de Setiembre, por la Copa Paragua.

La goleada recibida ante Guaraní pesó en el campamento repollero, pero a raíz de que se trata de un técnico, que como jugador fue emblema del club, la institución liberteña le dejará dirigir el choque copero.

Sergio Aquino dejará de ser entrenador de #Libertad.

Dirigirá su último partido el jueves ante #24DeSeptiembre por la #CopaParaguay.



Aquino asumió el cargo en el segundo semestre del 2024 y desde entonces ganó la Copa Paraguay, La Supercopa Paraguay y el Apertura 2025.

Posteriormente, Sergio Aquino tendría otro cargo en la entidad. Como técnico levantó tres títulos en Libertad: Copa Paraguay 2024, Supercopa Paraguay 2024 y el Torneo Apertura 2025.